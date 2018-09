Szász Endre grafikagyűjteménye is szerepel a BÁV őszi aukcióján

A kollekcióban megtalálhatók Gross Arnold rézkarcai és Szász Endre 33 darabos grafikagyűjteménye is, amely 220 ezer forintért kelhet el.

A 174 tételt felvonultató aukciós anyag festménykínálatából kiemelkednek Czene Béla és Rozs János tájképei, Berkes Antal velencei és pesti utcát ábrázoló festményei, valamint Molnár Z. János terítékes csendéletei - olvasható a BÁV közleményében. Novotny Emil Vaszary-hangulatot idéző, Tiszai liget ősszel című olajképére 120 ezer forinttól, Boromisza Tibor szentendrei akvarelljére 95 ezer forinttól licitálhatnak az érdeklődők. Az anyagban szerepelnekakvarelljei is, a művész Katonai védmű című ceruzarajza pedig 180 ezer forinttól cserélhet gazdát.Az ékszerválasztékban egyedi vintage darabokra, brilles és színes drágaköves ékszerekre, valamint férfi kiegészítőkre is licitálhatnak az érdeklődők, míg az antik darabok kedvelői szecessziós ékszerekből válogathatnak. Kínálatban szerepelnek még korallal és türkizzel díszített ékszerek, valamint brossok és melltűk is. A klasszikus kiegészítők kedvelőit különböző gyöngyös ékszerek várják, de brilles és színes drágaköves nyakékek, karkötők és szoliter gyűrűk is megtalálhatók az anyagban. A férfiak számára kínálják az antik órák mellett egy 1930 körüli kézelő- és inggomb párt is, amely 75 ezer forintért kelhet el.Mindezek mellett zsebóra, ezüst lornyon (nyeles szemüveg) és egy 1930 körüli ezüst színházi táska is szerepel az anyagban 40 ezer forintos kikiáltási áron, a Szűz Máriát ábrázoló, 14 rózsacsiszolású apró gyémántokkal ékített kitűző pedig 30 ezer forintért cserélhet gazdát.A közlemény szerint az aukció kiemelt darabjai lesznek a kortárs kerámiák: Gorka Lívia zebrás tálja 30 ezer, míg madaras tálkái 25 ezer forinttól kelhetnek el. A népi naiv művészet kedvelői Vankóné Dudás Juli alkotásaira licitálhatnak. A porcelánok között a Fischer falitálaktól a Zsolnay díszcsempéken, a meisseni teáskannán át az art deco kisplasztikáig, vagy a kortárs hollóházi jaguárt formáló dísztálig több izgalmas tárgy cserélhet gazdát. Árverésre bocsátanak többek között egy ezüst úti evőeszközkészletet, cukorszórókat, egy desszertkínálót és egy elegáns, olaj-ecettartóval, mustáros palackkal és sószóróval ellátott reggeliző szettet is - írták a tájékoztatóban.