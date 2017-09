Szaporodni kezdtek a pártok

Egy héttel korábban még 219 bejegyzett és 171 bejegyzésre váró pártnál tartott a számláló - teszik hozzá.



A lap megjegyzi, hogy már a 2014-es választásnál is rengeteg új politikai formáció nevével ismerkedtek meg a választópolgárok, pedig akkor még csak 147 párt próbált volna bejutni a parlamentbe. Ráadásul az ügyészség 2015 májusában 38-at töröltetett is a hivatalos nyilvántartásból, mert már két egymást követő parlamenti választáson nem indultak.



Tóth Zoltán választási szakértő szerint semmi nem változott a 2014-es választási szabályokhoz képest, nincs akadálya, hogy újra "kamupártok" induljanak. Pártlistát változatlanul azok a pártok állíthatnak, amelyek - legalább kilenc megyében és Budapesten - minimum 27 egyéni választókerületi jelöltet állítanak. Ez mindössze 13 500 aláírást jelent.



A Magyar Nemzet emlékeztet arra, hogy korábban rengeteg feljelentés született a kamupártok ügyében, és bár 187 nyomozást rendeltek el, történtek vádemelések is, de letartóztatás nem, sőt nem is zárult le az összes ügy.