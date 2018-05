Szánthó: Orbán Viktor Magyarországnak a nemzetközi térben is kiemelt szerepet szán

Szánthó Miklós az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában értékelte az újra miniszterelnökké választott Orbán Viktor csütörtöki parlamenti beszédét.Az elemző szerint nagy ívű és nagy nemzetközi kitekintéssel bíró beszédet mondott a miniszterelnök. Az általa elmondottak azt jelzik, Orbán Viktor nemcsak a belpolitikai problémák megoldásán gondolkodik, hanem Magyarországnak az Európai Unióban, a nemzetközi térben is kiemelt szerepet szán - közölte.Szánthó Miklós szerint emiatt az ellenzék "frusztrációja" még inkább fokozódni fog. Ugyanis - mint mondta - a belpolitikai csatározásokhoz szokott ellenzék egy olyan Magyarország történetében is "nagy kaliberű" miniszterelnökkel áll szemben, aki nemzetközi szinten is kiemelt szerepre törekszik.Orbán Viktort - aki 2010 óta tölti be a kormányfői tisztséget - 134 igen szavazattal, 28 nem ellenében választották meg a képviselők csütörtökön.