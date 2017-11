Számítógépeket osztottak a kormány időseket támogató programja keretében

A következő három hétben valamennyi, a programban részt vevő idős ember megkapja az eszközt - közölte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium miniszteri biztosa az átadás alkalmából tartott sajtótájékoztatón.



Jeneiné Rubovszky Csilla emlékeztetett: az 1,2 milliárd forintból megvalósuló program az ország 479 települését érinti. A nyugdíjasok a számítógépen kívül ingyenes internetszolgáltatást kapnak, és megtanítják őket a digitális eszközök használatára is.



A program részeként az országban kialakítottak 89 diszpécserközpontot is, ahol több mint ezer diák, illetve közfoglalkoztatott segíti az idősek mindennapi kommunikációját.



A miniszteri biztos hangsúlyozta: Magyarországon napjainkban a lakosság csaknem 19 százaléka, több mint 1,8 millió ember 65 év feletti, és a Központi Statisztikai Hivatal előrejelzése szerint 2030-ra ez a szám eléri majd a 2 millió 130 ezret. Az idősek legnagyobb problémája a magányosság, illetve az egészségi állapot hirtelen romlása, ezekre a gondokra is hatékony segítséget jelenthet, ha a külvilággal digitális eszközök használatával is tudják tartani a kapcsolatot - fűzte hozzá.



A kormány idősügyi infokommunikációs programjának keretében 2018 végéig 100 ezer 65 év feletti ember ismerkedhet meg az alapszintű digitális írástudással - ismertette a miniszteri biztos.



Vitányi István (Fidesz-KDNP), a berettyóújfalui térség országgyűlési képviselője elmondta: a választókörzetben sok a kistelepülés, van olyan, ahol a lakosság 70 százaléka nyugdíjas korú. A programban a térség 11 településén mintegy 260 idős ember kap számítógépet.



Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere hozzátette: a 15 ezer lakosú városban csaknem 2700 65 év feletti lakos él, közülük most ötvenen jutnak jól felszerelt notebookhoz.