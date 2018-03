Szakszervezeti vezető: felfordulást okozna a kereskedelemben a bevándorláspárti politika

Bubenkó Csaba a lapnak azt mondta, "tragikus következményekkel járhat, ha a napjainkban is jelen lévő, és kedvezőbb bérezésük révén már most feszültséget okozó külföldi (ukrán, román, cseh) vendégmunkások mellett a migránsok is megjelennének a munkaerőpiacon, akik rövid időn belül képzetlenségük és nagy számuk miatt még kedvezőbb körülményekkel lennének alkalmazhatók több feladatkörben".



A tavaly országos sztrájkot szervező szakszervezet elnöke úgy véli, az ellenzék által hasznos és olcsó munkaerőnek tartott bevándorlók miatt az eddiginél is több magyar szakember szorulhatna ki az egyébként is munkaerő-hiányos kiskereskedelemből, ahol a cégek egyik legégetőbb problémája továbbra is az üres álláshelyek feltöltése. A Magyar Időknek Bubenkó Csaba azt mondta, akár a 2016-ban megkötött hatéves bérmegállapodás is veszélybe kerülhet.