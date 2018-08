Szakértő: folytatódhat a Jobbik szétesése

Folytatódhat a Jobbik szétesése, szavazóik elvándorlása és egyre inkább úgy tűnik, hogy a párt vezetőit a háttérből továbbra is Vona Gábor irányítja - mondta Deák Dániel politológus, a Figyelő munkatársa az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában.



A szakértő hangsúlyozta, hogy a párt könnyen elvesztheti szavazói jelentős részét, adósságai pedig a tiltott pártfinanszírozás mellett a hűtlen kezelés gyanúját is felvetik. Megjegyezte, hogy már a választás utáni elnökválasztás szoros végeredménye is a megosztottságot mutatta és nem kizárt, hogy újabb kilépések következnek. Kérdés, hogy a folyamatot meg tudja-e állítani a párt vezetése, de az átrendeződések miatt a Jobbik hamar elvesztheti elsőségét az ellenzéki térfélen - tette hozzá.



Deák Dániel szerint most már biztosra vehető, hogy az elnöki tisztségről korábban lemondott Vona Gábor vissza akar térni a párt élére és az egész ellenzék feletti vezető szeretne lenni. A Jobbik a nemzeti érzelmű szavazókról már korábban lemondott, a Fidesz miatt továbbra is csak a baloldalon lát lehetőséget - hangsúlyozta a szakértő.