Szakértő: a magyarok többsége aggódik a migráció miatt

A két dolog nyilván összefügg egymással - jegyezte meg a szakember, hozzátéve, hogy a Jobbik szavazóinak többsége és a pártválasztásukban bizonytalanok hetven százaléka is egyetért a kormányzat lépéseivel.



Orbán Balázs közölte: uniós szintű kutatások szerint az emberek a migráció és a terrorizmus kérdését látják napjaink legnagyobb kihívásának, az illegális bevándorlás ügye pedig olyan országokban is a választási kampány központi kérdésévé vált, mint Csehország, amely nem tranzit-, de nem is célterülete ennek a népességmozgásnak.