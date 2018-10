Sülysápi csecsemőgyilkosság: pillanatnyi elmezavar miatt ölhetett a 35 éves anya

Még saját utcájának, a sülysápi József Attila utcának sarki boltját sem látogatta soha Tünde, az az édesanya, aki múlt hét pénteken vízbe fojtotta négy hónapos kisfiát –A boltos a lapnak elmondta, négy éve dolgozik ott, de ezalatt nem tért be hozzá a 35 esztendős nő. Tünde a gyámhivatalnál dolgozott gyermeke születése előtt.– Nekem az volt a furcsa péntek délután, hogy egyedül sétál a nő és még köszönt is, pedig sosem volt ennyire közvetlen. Most már tudom, hogy akkor már megtörtént a tragédia – mesélte el Ferenc, az egyik szomszéd, akinek az sem tűnt fel, hogy Tünde rosszul lenne, pedig minden oka meg lehetett volna rá, mivel a gyilkosság után megpróbált öngyilkos lenni, felvágta az ereit, de végül életben maradt. A szomszédok szerint a rendőröket is ő maga hívta ki.A nyomozók a 35 éves asszonyt őrizetbe vették, ellene a további eljárást szakértők bevonásával a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság folytatja. Tettét a környékbeliek szerint pillanatnyi elmezavarában követhette el –