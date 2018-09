Súlyos szabálytalanságokat tárt fel az ÁSZ kórházak ellenőrzésekor

Súlyos szabálytalanságokat tárt fel az Állami Számvevőszék (ÁSZ) öt egészségügyi intézménynél - közölte a számvevőszék kommunikációs osztályának vezetője csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.



Horváth Bálint elmondta: az ÁSZ a Tolna Megyei Balassa János Kórház, a hatvani Albert Schweitzer Kórház és Rendelőintézet, a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet, a mosonmagyaróvári Karolina Kórház és Rendelőintézet, valamint a Berettyóújfaluban működő Gróf Tisza István Kórház 2014 és 2016 közötti gazdálkodását ellenőrizte.



Hozzátette: valamennyi intézményben szabálytalan volt a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése, valamint a pénzügyi és a vagyongazdálkodás. A korrupciós veszélyek ellen védelmet biztosító kontrollrendszert sem a kockázatokkal arányosan építették ki a vizsgált kórházak.



Salamon Ildikó tervezési vezető elmondta: az öt ellenőrzött kórház mérleg szerinti összesített bevételei 2016-ban összesen meghaladták a 31 milliárd forintot, kiadásaik pedig a 30 milliárd forintot, az átlagos ágyszámuk pedig 2016-ban összesen 3260 volt.



Hangsúlyozta, hogy a kórházak, mint a központi alrendszer intézményei meghatározó súlyt képviselnek a közpénzek felhasználásában és az állami vagyonnal való gazdálkodásban, ezért az ÁSZ nagy súlyt fektet az ellenőrzésükre,. Annál is inkább, mert a gazdálkodási szabálytalanságok a szakmai feladatellátás biztonságát is veszélyeztethetik - fűzte hozzá.



Emlékeztetett arra, hogy az ÁSZ csupán korrupciós veszélyekre, vagyis nem ténylegesen bekövetkezett korrupciós bűncselekményekre hívja fel a figyelmet, a számvevőszék ugyanis nem nyomozóhatóság.



A sajtótájékoztatón Pető Krisztina felügyeleti vezető arról szólt, hogy a költségvetési intézmények számára jogszabályban és rendeletben előírt belső kontrollrendszert egyik kórházban sem alakították ki és működtették szabályszerűen.



Az intézmények, a többi között nem rendelkeztek szervezeti és működési szabályzattal, nem készítettek önköltségszámítási szabályzatot, számviteli politikájuk, számlarendjük nem volt összhangban az előírásokkal.



Vagyis a belső kontrollrendszer kialakításában és működtetésében feltárt hibák következtében egyik kórháznál sem volt biztosított az átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás.



Az ÁSZ ellenőrzései a pénzügyi és vagyongazdálkodás területén is súlyos mulasztásokat azonosítottak. Jellemző probléma volt, hogy a teljesítésigazolást és az utalványozást nem az arra jogosult személy végezte, illetve kórházak a mérlegeiket nem támasztották alá leltárral és eszköznyilvántartással - mondta Pető Krisztina.



Az ÁSZ közölte, hogy a szekszárdi Tolna Megyei Balassa János Kórház főigazgatójának 11, a hatvani Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet vezetőjének 16, a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet főigazgatójának 23, a mosonmagyaróvári Karolina Kórház- Rendelőintézet vezetőjének 19, valamint a Berettyóújfaluban működő Gróf Tisza István Kórház főigazgatójának 11 javaslatot fogalmazott meg.



Az ellenőrzések során a Számvevőszék az emberi erőforrások miniszterének összesen öt javaslatot tett. A feltárt hiányosságok kijavítása érdekében az érintett vezetőknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.