Sulira fel! Így készüljünk fel az iskolára

Ez azonban nemcsak a tanszerek beszerzését jelenti, jó, ha teszünk azért is, hogy gyermekünk testileg-lelkileg ráhangolódhasson az új tanévre, hiszen a kötetlen nyári hónapok után különösen nehéz lehet visszatérni az iskolapadba. A K&H gyógyvarázs mesedoktorok program a gyermekek testi és lelki egészségének elkötelezett támogatójaként összegyűjtötte, hogyan segíthetik a szülők gyermekük iskolakezdését.



Álljunk vissza az napirendre



Legkésőbb az utolsó héten kezdjük el felvenni az iskolaidőben megszokott ritmust. Álljunk vissza a korábbi napirendre: gyermekünk feküdjön le időben, és keljen fel egyre korábban. Figyeljünk arra, hogy türelmesek legyünk vele, hiszen az első napokban valószínűleg nem fog könnyedén menni a korán ébredés. Adhatunk neki akár valamilyen reggeli feladatot is, ami motiválja őt a felkelésre.



Tornázzunk a hátizmok erősítéséért



A hátizmoknak és a testtartásnak különösen nagy szerepe lesz szeptembertől, hiszen a gyermekünk nap mint nap táskát fog hordani. Fontos ezért, hogy erősítsük a hát- és törzsizmokat, javítsunk az esetleges tartáshibákon. A rendszeres mozgást egészítsük ki gerinctornával! Akár otthon, akár egy csoportos fitnesz óra keretében, szülőnek és gyermeknek egyaránt hasznos időtöltés a torna. Ha gyermekünk a rendszeres mozgás ellenére is panaszkodik a hátfájásra, vagy nem látunk javulást a tartásában, mindenképpen kérjük szakember segítségét.



Oldjuk a stresszt beszélgetéssel, olvasással



Gyermekünk szoronghat az iskolakezdéstől, főleg, ha első osztályba megy, vagy valamilyen változás következik be az előző tanítási évhez képest, például új osztályfőnöke vagy új osztálytársai lesznek. Kis odafigyeléssel azonban enyhíthetünk ezen. Beszéljünk minél többet az iskoláról, a tanárokról, a tantárgyakról, és enyhítsük a feszültségét olvasással is! Az olvasás ugyanis nyugtató hatással bír, és remek eszköz lehet arra is, hogy minél több pozitív információt adjunk át az iskoláról. Nézzünk új könyvek után, vagy akár írjunk mi magunk olyan suli történetet, amelyben a főszereplő hasonló félelmekkel küzd, mint gyermekünk. Választhatjuk például Tomori Anita: Az ovinak vége, irány az iskola! vagy Janikovszky Éva Már iskolás vagyok! című klasszikusait.



Ruházkodással is készüljünk az őszre



Nézzük át gyermekünk őszi ruhadarabjait! Próbáltassuk fel vele a pulóvereket, nadrágokat, cipőket és kabátokat. Különösen érdemes már most felmérni, hogy mire lehet szükség, hiszen a nyári leárazásokon jó áron találhatunk őszi/téli ruhadarabokat is. Egy jó hangulatú vásárlással vagy egy kedvenc ruhadarabbal pedig nemcsak az őszre készülhetünk fel, gyermekünket is motiválhatjuk az iskolakezdésre.



Mielőbb szerezzük be a tanszereket!



Semmiképp se hagyjuk az utolsó pillanatra a tanszerek beszerzését. A legtöbb szupermarketben már megjelentek a füzetek, tollak, körzők és vonalzók széles választékai, érdemes ezért már most megvásárolni a szükséges eszközök nagy részét. Az árak mellett figyeljünk a minőségre is, hiszen az alacsony színvonalú tanszerek sok bosszúságot okozhatnak gyermekünknek: az olcsóbb papír könnyedén elszakadhat, a rossz minőségű radír foltot hagyhat a füzeten.