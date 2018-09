Sosem dolgozott még ennyi orvos Magyarországon

Az elmúlt évtizedekhez képest rekordszámot ért el az itthon dolgozó orvosok száma: a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 39 ezer 132 szakember praktizált tavaly Magyarországon - ismerteti a keddi Magyar Hírlap.



A KSH tájékoztatása szerint a praktizáló orvosok száma 1960 óta nem volt ilyen magas. A növekedés azonban a legkevésbé sem volt egyenletes, a tavalyi adatot a dolgozó orvosok száma 2004-ben közelítette meg, akkor 38 ezer 877-en praktizáltak, illetve 2014-ben volt a 2017-hez hasonló szám, amikor 38 ezer 944 szakembert regisztrált a KSH. Az utóbbi nyolc évet tekintve 2014-ről 2015-re volt némi visszaesés, ám a hátrányt 2016-ra be is hozta a nyilvántartott orvosok száma, tavaly pedig elérte az adatsor vezetése óta regisztrált legmagasabb értéket.



Kiolvasható tehát, hogy egy évtized alatt 22 százalékkal bővült a dolgozó orvosok száma. Miközben azonban összlétszámuk emelkedett, addig a folyamatos központi támogatás ellenére is egyre kevesebb közülük a háziorvos, tavaly 6173-at tartott közülük számon a KSH. Igaz, az egy háziorvosra jutó lakosok száma lényegesen nem változott az elmúlt években.



A napilap cikke szerint egyre kevesebben kérik ki közülük a külföldi munkavállalási engedélyt, tavaly mindössze háromszázharmincnégyen. Az elmúlt években külföldi munkavállalási engedélyt kérő orvosok közül 1498-an dolgoznak ma a magyar betegellátásban, mivel vagy nem költöztek külföldre, vagy visszajöttek időközben Magyarországra, esetleg egyszerre végeznek munkát itthon és külföldön is.