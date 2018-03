Soros egyik főembere támadta meg újra Magyarországot

Kép forrása: The Washington Times

Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának február végi ülésén mondta el botrányos beszédét Zeid Raad al-Husszein, az ENSZ emberi jogi főbiztosa, amelyben idegengyűlölettel és rasszizmussal vádolta meg Orbán Viktor kormányfőt. Szijjártó Péter, magyar külgazdasági és külügyminiszter azonnal lemondásra szólította fel a jordán főbiztost. Zeid Raad al-Husszein kedden kiadott közleményében újra megismételte képtelen vádjait - írja a Magyar Idők Arról hogy hová kell elhelyezni Zeid Raad al-Husszeint a világpolitika térképén, a The Washington Times közölt korábban cikket.Napjainkban is él az Obama-éra és a spekuláns Soros György által támogatott, erőszakot kiváltó politika, amelyet az Egyesült Nemzetek Szervezete égisze alatt működő Emberi Jogi Tanács folytat, amelynek ilyen formán már a neve is tévedés – írta az amerikai lap. A tanács vezetője az emberi jogi főbiztos, Zeid Raad al-Husszein, aki „az emberi jogok nemzetközi szószólójának nevezi magát; akit a világ kormányai választottak meg".Ennek az emberi jogi főbiztosnak minden felszólalásából kiderül, hogy az Emberi Jogi Tanács Soros György elképzeléseit támogatja, aki erőszak felhasználásával törekszik arra, hogy az egyes pénznemeket instabillá tegye, amelyből aztán ő és saját alapítványai profitálhatnak – írja a The Washington Times , amely hozzáteszi: Soros legutóbb a Kongói Demokratikus Köztársasággal kapcsolatban folytatott propagandájával bizonyította, hogy a világot a saját progresszív képére próbálja formálni.Egy másik országban, Burundiban úgyszintén úgy tartják , a főbiztos kimondottan az afrikai kontinensen (is) szervesen jelen lévő Soros embere – írja egy helyi lap.A The Washington Times szerint a Trump kormány jogosan döntött amellett, hogy ne vegyen részt az UNESCO tevékenységében, amely képtelen volt ragaszkodni a küldetéséhez, és intenzív ellenállást hirdetett Izrael ellen. A főbiztos egyébként egészen szélsőséges módon támadja folyamatosan Donald Trumpot, ISIS-hez hasonlítja politikáját, valamint antiszemitizmussal vádolja. Hogy ez utóbbi mekkora képtelenség, ahhoz elég csak a Jeruzsálem státuszát érintő döntésre gondolni.Ráadásul az is „érdekes" egybeesés, hogy mindketten aktívan támogatják az Izrael-ellenes bojkottmozgalmat , Soros komoly pénzadományokkal segíti, míg Husszein szintjén a pártájt fogja a BDS elnevezésű akciónak – Izraelben sokan egyenesen aktivistaként tekintenek a jordán főbiztos vezette szervezetre.Ha az Egyesült Államok ragaszkodik Donald Trump „elvhű realizmusához", akkor megfontolandó lenne kilépni az Emberi Jogi Tanácsból, amíg annak vezetője Soros Györggyel kokettál – tette hozzá a The Washington Times. Husszein egyébként a genfi ülésen nem csak a magyar miniszterelnök ellen kelt ki példátlan módon, hanem a világ nagyhatalmait is durván sértegette, gyilkosokhoz hasonlítva, bűnözőnek nevezve őket – teszi hozzá a 888.hu A portál emlékeztet rá, hogy a megtámadott országok válaszát meg sem váró, gyalázatos beszéde után a teremből kiviharzó emberi jogi főbiztos mandátuma augusztusig tart és nem indul újra a posztért.