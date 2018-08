Soroksári gyilkosság: magával vitte a tettes a kocogó nő ruháját

Kezeit és lábait összekötözte, a holttestet lemeztelenítette a soroksári kocogó nő gyilkosa. Amost megtudta: Gyurik Krisztina ruhái azóta sem kerültek elő, azokat magával vitte a tettes., nemrég jelentkezett egy nő, aki a rendőröknek tett vallomásában azt állítja: egykori élettársa, egy bizonyos N. végezhetett bestiálisan az esti órákban kocogó családanyával.információi szerint N. tulajdonában volt egy ház melletti tá­rolóhelyiség, ahova legtöbbször a festékeit, a biciklijét helyezte el, de többször előfordult olyan is, hogy ott húzta meg magát éjszakára. Nagyjából két éve a férfi édesanyja – jóval a fia öngyilkosságát követően – átkutatta a tárolót, ahol állítólag valami olyan dolgot talált, amit soha nem fog elmondani senkinek, sírba viszi a titkát. Mindezzel telefonon sírva hívta fel gyereke exét, a nyomravezetőt, aki másokkal egyetemben arra gondol: talán Krisztina telefonjára, értékeire vagy esetleg valamelyik ruhadarabjára bukkant az asszony. Mindezt a rendőrségi nyomozás tisztázhatja. A rendőrség tavaly decemberben közzétett egy videót , ami alapján hét személy jelentkezését várja. A leírás szerint keresnek egy 40 év körüli, vékony testalkatú, kék szemű, szemüveges, hiányos felső fogazatú, őszesbarna haját copfban viselő férfit, aki 2013. szeptember 16-án, 21-én és a gyilkosság napján, azaz 25-én is megfordult a helyszínhez közeli hotelben és környékén. E férfi személye már csak azért is érdekes, mert mint arról a Bors beszámolt: a nyomravezető szerint könnyen le­het, hogy N. nem egyedül ölt, társa is lehetett a gyilkosságban. Ezt erősíti az a körülmény is, hogy a nyomozók nemcsak N. anyjától, de egy munkatársától is DNS-mintát vettek. A copfos férfi mindenesetre azóta sem jelentkezett a rendőrségen.A rendőrség tavaly decemberben közzétett felhívása szerint egy Volkswagen Passat tulajdonosát is keresik. A jármű a gyilkosság napján 19 óra körül a Meddőhányó utcából a Vízisport utcába hajtott, ott megfordult, és ugyanezen az útvonalon távozott, majd később, 21 óra 43 perckor a Meddőhányó utca irányából a szennyvíztisztító felé haladva befordult a kerékpárútra, és onnan 23 óra 9 perc körül távozott. Ainformációi szerint az autó tulajdonosa és a fentebb említett 40 év körüli férfi egy és ugyanaz a személy. A lap úgy tudja, a rendőrséget már tájékoztatták erről az információról. Az ORFK aközölte: to­vábbra is ismeretlen tettes ellen folytatnak nyomozást, az ügynek még nincs gyanúsítottja.