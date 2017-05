Soltész: a hit ereje megtartja magyarnak a külföldön élőket

A hit ereje több ezer kilométerre az anyaországtól is megtartja magyarnak a külföldön élőket, összetartja a családokat és lehetőséget teremt az értékek megőrzésére, továbbadására - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára vasárnap az MTI-nek telefonon a Stuttgarti Szent Gellért Magyar Katolikus Egyházközség 70. évfordulója alkalmából tartott ünnepségről.



Soltész Miklós reményét fejezte ki, hogy Németország visszatér a kétezer éves Európa gyökereihez és keresztény értékeihez, hogy megoldást találjon az országot érintő migrációra, mivel a mintegy 1,5-2 millió bevándorló jelenléte nagy mértékben felborította a német társadalmat. Ha Németország meg akar maradni nem csak gazdasági erőként, hanem Európa vezetőjeként is, akkor óriási szerepe kell, hogy legyen életükben a hitnek és a kereszténységnek - tette hozzá.



Az államtitkár szerint látható, tapasztalható és a kint élők is azt jelzik, hogy elég nagy a feszültség országon belül, hiszen egy teljesen más kultúra, gondolkodás és vallás érkezett oda, annak minden következményével, ezért a Németországban élő magyarok és a többségi német társadalom is úgy érzi, magukat kell megerősíteni identitásukban és helyretenni azt a világot, amely valamilyen oknál fogva, most "kifordult magából".



Soltész Mikós tájékoztatott arról is, hogy a jubileumi ünnepségen több száz Németországban élő, de magyarságát továbbra is megtartó magyar vett részt, a rendezvény keretében Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke szentmisét celebrált.