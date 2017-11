Sokkoló részletek a sarkadkeresztúri baltás gyilkosságról

Előzetes letartóztatásba helyeztek egy 35 éves nőt, akit azzal gyanúsítanak, hogy baltával meggyilkolta nagymamáját Sarkadkeresztúron pénteken - közölte a Békés Megyei Főügyészség hétfőn az MTI-vel.Azt írták, hogy az unoka csütörtök este pénzt akart kérni 81 éves nagyanyjától, de vitába keveredtek. Péntek reggel is folytatódott a veszekedés, végül a terhelt a konyhában baltával legalább háromszor megütötte a fején a sértettet. Az első két ütéshez a balta fokát használta, majd a szomszéd szobában dohányozva negyedóráig hallgatta a földön fekvő idős nő hörgését. Ezután a balta élével is lesújtott, és a sértett a helyszínen meghalt.Az unoka az udvari kukába rejtette a nagymama holttestét, összetakarított a házban, elrejtette a vérrel szennyezett szőnyeget és függönyt, letörölte a baltát egy ronggyal, amelyet aztán elégetett.Mindezek után elcsomagolta a sértett laptopját, magához vett két üveg alkoholt és néhány arany ékszert, majd távozni készült, de megérkeztek az áldozat más hozzátartozói, akik értesítették a rendőrséget.Az ügyészség emberölés bűntette miatt kezdeményezte a 35 éves nő előzetes letartóztatását, amelyet a Békéscsabai Járásbíróság harminc napra el is rendelt.