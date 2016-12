Sok sérülthöz riasztják a mentőket az ónos eső miatt

Győrfi Pál azt írta: Budapesten a délelőtti órákig már több mint kétszáz esetben kellett ellátniuk a csúszós úton eleső, zömében idős embereket, akik általában töréseket szenvedtek.

Felhívta a figyelmet, hogy az előrejelzések szerint továbbra is készülni kell arra, hogy az utak, a járdák, a lépcsők jegesek lehetnek, csúszhatnak. Emiatt a gyalogosoktól is fokozott figyelmet kérnek, a ködös, rossz látási viszonyok miatt pedig az autóval közlekedőket még óvatosabb vezetésre kérik - tette hozzá.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzése szerint az ónos eső veszélye miatt Budapesten és Pest megyében, valamint Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Vas, és Veszprém megyében van érvényben elsőfokú figyelmeztetés.



Azt írták: sűrű zúzmarás köd elsősorban a magasabban fekvő, felhőben lévő dombvidéki, hegyvidéki területeken fordul elő. Emellett továbbra is bárhol lehet ónos szitálás, hószállingózás. Késő délután, este észak, északnyugat felől gyenge csapadék érkezik. Este kisebb mennyiségben (várhatóan 1 milliméter alatt) az Észak-Dunántúlon eső, ónos eső, a középső-északi országrészben (Pest, Nógrád és környezete) ónos eső, havas eső valószínű. Kis mennyiségű ónos csapadék, fagyott eső késő este keletebbre is lehetséges (az Alföld középső tájain, az Északi-középhegység középső részén). Az északkeleti megyékben késő este kisebb havazás, hószállingózás valószínű, de többnyire 1-2 centiméternél kisebb mennyiségben - tették hozzá.



A rendőrség honlapján felhívta a figyelmet, hogy eső, ónos eső, fagyott eső, havas eső miatt lefagyott útburkolatokra, csúszós útszakaszokra kell számítani. A csúszóssá vált útszakaszok miatt már péntek este több baleset történt - írták.