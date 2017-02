Sok helyen ég erdő, bozót az országban, lakóházak is veszélyben vannak

Tájékoztatásuk szerint Pest megyében Dabas külső részén, a Bercsényi és a Kisfaludy utcák után, nagy területen ég a rét, a település hivatásos tűzoltói mellett Szigetszentmiklósról, Monorról és a fővárosból hivatásos, míg Délegyházáról önkéntes tűzoltói segítség is elindult a helyszínre. A tűz lakóházakat és egy tehenészetet is veszélyeztet.



Tápiószecső külterületén 20-25 hektáron ég a tarló, a lángok az erdőt és lakóházakat is veszélyeztetnek. Nagykátáról, Monorról, Hatvanból érkeztek tűzoltók, hogy elfojtsák a tüzet. A terület melletti vasúti szakaszon a vonatok csökkentett sebességgel közlekednek.



Bács-Kiskun megyében Kiskunfélegyháza tanyasi külterületén több hektáron ég a gaz és az avar, a tűz húsz-huszonöt körbálát is elért, a tanyákat is veszélyezteti. A kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók három vízsugárral és kéziszerszámokkal oltják a lángokat.



A Komárom-Esztergom megyei Bajóton 10 hektáron ég a fás, bokros avar a Bánk bán tér feletti területen, míg a Dobozi Mihály út végén két hektáron gyulladt meg az avar. Bajnáról, Esztergomból és Tatabányáról érkeztek hivatásos tűzoltók, hogy megfékezzék a lángokat.