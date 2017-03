Sok ember veszítheti el a házát a végrehajtási törvény módosítása miatt

Harrach Péter közölte: a KDNP a végrehajtási törvény módosításával azokon akar segíteni, akik nem tudják törleszteni tartozásukat. Ha valaki nem tud törleszteni, akkor most az egyetlen lakóingatlanját - amelyben él - elárverezik, általában a becsült értékének 70 százalékán. Ez méltatlan - mondta a kereszténydemokrata politikus, megjegyezve: valakinek még ezután is törlesztenie kell részleteit.



Ezért kezdeményezte pártja a végrehajtási törvény módosítását - tette hozzá. A csütörtöki sajtótájékoztatón Soltész Miklós, a KDNP alelnöke javaslatukról elmondta: azt indítványozzák, hogy ha folyamatos árverésen, egy éven belül a lakást nem sikerül értékesíteni 100 százalékos értéken, akkor a becsült érték legfeljebb 80 százalékáig lehessen engedni az árból. A felek közös megállapodása esetén ettől a kikötéstől el lehetne térni, azaz meg lehetne alacsonyabb árban is egyezni. Megjegyezte: ha az ellenzéki pártok hozzájárulnak a házszabálytól való eltéréshez, már hétfőn tárgyalhatják a javaslatot, és kedden el is fogadhatják.



Harrach Péter emlékeztetett, hogy a kilakoltatási moratórium március 1-jén véget ért, de ha még nem történt törvényes árverés, akkor közbe tudnának lépni a módosított jogszabály alapján.