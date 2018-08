Soha nem volt még ennyi bölcsődei férőhely

A három év alatti gyerekek számára vetítve még soha nem volt ennyi bölcsődei férőhely Magyarországon - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- és ifjúságügyért felelős államtitkára kedden Budapesten, egy I. kerületi bölcsődében tartott sajtótájékoztatón. Novák Katalin közölte, 2010-hez képest a másfélszeresére emelkedett a bölcsődei férőhelyek száma, jelenleg 48 ezer hely van az országban, de ezt szeretnék a következő években 60 ezerre emelni.Ezt segíti a kormány nemrég hozott döntése, amely szerint 20 milliárd forint költségvetési forrásból további férőhelyek jöhetnek létre - tette hozzá az államtitkár.Elmondta, az elmúlt években több mint 120 milliárd forintot fordítottak bölcsődei és óvodai férőhelyekre. Ebből csaknem ötezer új bölcsődei helyet hoztak létre és 11 ezret újítottak fel, az óvodák esetében pedig több mint 3100 új hely és több mint 58 ezer hely fejlesztése valósult meg.Novák Katalin kitért arra is, hogy az elmúlt években megújították a bölcsődei ellátórendszert és új típusú bölcsődék kialakítását is lehetővé tették: a hagyományos mellett már mini, családi és munkahelyi bölcsődék is működnek.A kormány célja, hogy ne legyen akadálya a munkavállalásnak a gyerekvállalás, a gyerekvállalásnak pedig a munkavállalás. Szeretnének segítséget nyújtani azoknak a családoknak, amelyekben a szülők dolgoznak és három év alatti gyereket nevelnek - fogalmazott Novák Katalin.Kiemelte, a kormány a korábbiaknál jobban elismeri a bölcsődei dolgozókat anyagilag is, a felsőfokú végzettségűeket beemelték a pedagógus-életpályába, ami átlagosan 63 százalékos béremelkedést jelent. Emelték a középfokú vagy az alacsonyabb fokú végzettségűek bérét is, ez az ő esetükben átlagosan 40 százalékos többletet jelent - mondta.Megjegyezte, csaknem 20 százalékkal nőtt a bölcsődei dolgozók száma, és egyre emelkedik a felsőfokú végzettségűek aránya is, köszönhetően a továbbképzési lehetőségeknek.Novák Katalin kérdésre válaszolva elmondta azt is, hogy idén a bölcsődék esetében feladatalapú finanszírozásra tértek át, aminek köszönhetően 3,5-szeresére emelkedett a finanszírozásra szánt költségvetési forrás. Ez annyit jelent, hogy a költségeket - figyelembe véve az önkormányzat anyagi mozgásterét - megtérítik, így már nem ráfizetéses bölcsődéket működtetni az önkormányzatoknak.Az önkormányzatok meghatározhatnak térítési díjat, de ezzel a lehetőséggel a helyhatóságok kevesebb mint fele él - jegyezte meg.Emellett a bölcsődés gyerekek csaknem 90 százaléka ingyen étkezik - fűzte hozzá Novák Katalin.