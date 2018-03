Simicskó: minden katona erősíti Magyarország biztonságát

Minden katona erősíti Magyarország biztonságát fizikai, szellemi és lelki értelemben is - jelentette ki a honvédelmi miniszter szombaton Szentendrén, tartalékos katonák ünnepélyes eskütételén. A Magyar Honvédség Altiszti Akadémián csaknem 700 új önkéntes területvédelmi tartalékos katona tette le esküjét szombaton mások mellett Simicskó István honvédelmi miniszter; Benkő Tibor, a Honvéd Vezérkar Főnöke és Németh Szilárd, az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottsága fideszes elnöke előtt.Simicskó István ünnepi beszédében közölte: napjaikban "európai civilizációnk, nyugati világunk számos szereplője" akarja "temetni" a nemzeteket, nemzetállamokat, "félelmet, káoszt, anarchiát" hozva nyugati világunkba, hogy egy globális, univerzális összekevert nemzetiséget alakítsanak ki. Mint fogalmazott: az "Európai Unió lelki, spirituális válságban van", és kereszténység értéke, a hit megtagadása zajlik. Márpedig a miniszter szerint a kereszténység talajvesztése komolyan veszélyezteti a nyugati civilizációt.A honvédelmi miniszter leszögezte: Magyarország kiáll az európai keresztény értékek védelme mellett. Látják a bajokat, veszélyeket, és ezektől megvédték és meg is fogják védeni Magyarországot. Példaként említette a déli határok védelmét, és megjegyezte: Magyarország a határok megvédésével nemcsak a magyar embereket, hanem az európai polgártársakat, az európai keresztény értékeket is védelmezi. Simicskó István szerint a magyar történelemből megtanultuk, addig van magyar nemzet, állam, hazája a magyar embereknek, amíg Magyarország erős, meg tudja védeni határait.Hozzátette: ahhoz, hogy az ország védelmét még hatékonyabbá tudják tenni, ütőképes, professzionális és modern haditechnikával felszerelt katonákból álló Magyar Honvédségre van szükség. Ennek érdekében fogalmazták meg a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési programot is, amelynek megvalósítása is megkezdődött - fejtette ki a miniszter, megjegyezve: ennek kiemelt része, hogy megbecsülik mindazokat a hivatásos, szerződéses és tartalékos katonákat, akik a Magyar Honvédségben szolgálják az ország védelmét.A honvédelmi miniszter köszönetet mondott a tartalékos katonáknak, hogy felismerték korunk bajait, veszélyeit, és részt is kívánnak venni ezek elhárításában, a magyar családok, a magyar emberek biztonságának garantálásában. Mint kiemelte: a biztonságért minden korban és minden időben, nap mint nap tenni kell. A haza védelme állandó feladat, ahogy Kossuth Lajos is megfogalmazta: mindennapi szolgálat - hangsúlyozta. Simicskó István az ünnepi eskütétel utáni sajtótájékoztatóján azt hangoztatta: addig van jövője Magyarországnak, amíg vannak tartalékos katonái, amíg van Magyar Honvédség, amely képesek megvédeni minden bajtól a magyar embereket.A miniszter nagy lépésnek nevezte a csaknem 700 új területvédelmi tartalékos katona eskütételét, és megjegyezte: tavaly nyár óta 1600 új tartalékos katonával kötöttek szerződést. Jelenleg összesen mintegy 6600 tartalékos katonája van a honvédségnek. A cél, hogy egy 30 ezer katonából álló aktív állomány mögött egy 20 ezres tartalékos állomány legyen - fejtette ki a miniszter. Fontos, hogy mindig legyenek emberek, akik vállalják a Magyar Honvédség szolgálatát, és Magyarország biztonságáért tesznek - emelte ki a miniszter, aki megjegyezte: a rendszeren belül van átjárás, a tartalékos katonák előtt a hivatásos és a szerződéses katonai pálya is nyitott.Benkő Tibor, a Honvéd Vezérkar főnöke azt mondta: valós, megfogható erőt jelentő Magyar Honvédségre van szükség, és fontos, hogy mögötte olyan létszámú és felkészültségű önkéntes tartalékos erő legyen, amely bármikor az ország lakosságának rendelkezésére áll. Az eskütételi ceremónia előtt - szintén a szentendre altiszti akadémián - a honvédelmi miniszter 45 ösztöndíjas tartalékos katona ünnepélyes szerződéskötésén is részt vett. A tartalékosok között egyetemi hallgatók is vannak. Ők valamennyien nappali tagozatú felsőoktatási tanulmányaik mellett vállalták az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálatot.