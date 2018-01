Simicskó: a V4-es együttműködés példaértékű Nyugat-Európa számára

A visegrádi négyek (Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország) együttműködése olyan stabil közös értékeken alapul, amelyeket nem írhat felül semmi, s példaértékű Nyugat-Európa és a világ számra is - jelentette ki Simicskó István védelmi miniszter csütörtökön Pozsonyban, ahol szlovák hivatali partnerével, Peter Gajdossal találkozott.



A hivatalos szlovákiai látogatáson tartózkodó Simicskó István szlovák hivatali partnerével a migráció kapcsán Európát érintő biztonsági kihívásokról, a V4-ek csoportján belüli, illetve kétoldalú védelmi együttműködésről, a közös haderőfejlesztési program lehetőségeiről és egy közös légtérvédelmi program tervéről is egyeztetett.



"Magyarország és Szlovákia védelmi együttműködése magas színvonalon van, a V4-ek együttműködése pedig példaértékű" - szögezte le Simicskó István az egyeztetés után, rámutatva: ma Európában a biztonság óriási érték, s ennek az együttműködésnek és a közös döntéseknek köszönhetően Magyarország és Szlovákia a legbiztonságosabb országok közé tartozik a földrészen.



"Ma Európa legbiztonságosabb országai között ott van Szlovákia és Magyarország, és ez egy nagyon nagy vívmány" - hangsúlyozta Simicskó István.



A magyar védelmi miniszter szlovák hivatali partnerével közösen tartott sajtótájékoztatón azt mondta: Peter Gajdossal egyetértettek abban, hogy ma - amikor "Európa számos nagyvárosában havi-heti rendszerességgel fordulnak elő terrortámadások és az illegális migráció újabb veszélyeket zúdíthat a kontinensre" - a két ország számára saját biztonságának garantálása a legfontosabb. Hozzátette: egyetértettek abban is, hogy mindkét fél elkötelezett a V4-ek továbberősítése irányában, az értékelvűség és kiállás tekintetében, amire a közös sors és a közös értékek megfelelő alapot adnak.



Simicskó István az MTI kérdésére elmondta: partnerével beszéltek a közös védelmi beszerzések és a hadiipari együttműködés lehetőségeiről is. Kifejtette: ennek vonatkozásában lát lehetőségeket, például ott, hogy a beszerzéseknél közös fellépéssel csökkentsék az árakat.



Peter Gajdos szlovák védelmi miniszter elmondta: szó esett a közös légtérvédelmi programról is, amelynek kétoldalú szerződése jelenleg a kidolgozás fázisában van, s várhatóan február végéig sikerül lezárni a szerződés véleményezését, március végére pedig végleges formába önthetik azt.