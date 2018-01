Simicskó: a 21. században is óriási felelősség a katonai hivatás

A katonai hivatást választani a 21. században is tiszteletreméltó döntést jelent, komoly szakmai felkészültséget, tudást igényel, s óriási felelősség is egyben - hangoztatta a honvédelmi miniszter csütörtökön Budapesten, a katonai attasék újévi fogadásán.



Simicskó István kiemelte, a katonák egy nagy közösséget alkotnak, amelyben közös a gondolkodás és közös a felelősség: az emberek biztonságának szolgálata. "Katonákra mindig szükség lesz" - szögezte le a miniszter.



A miniszter szerint a politikusoknak is nagy a felelősségük, mivel kritikus időszakokban "a politika elsődlegessége érvényesül". Hozzátette ugyanakkor: a katonák nagymértékben tudják segíteni a döntéshozókat egy konfliktushelyzetre való reagálásban.



A kor kihívásai közül Simicskó István kiemelte: hihetetlen ütemben nő az ázsiai és afrikai kontinens lélekszáma, s az elmúlt években tömeges illegális migráció indult Európa felé. A honvédelmi miniszter szerint a tömeges illegális migrációnak komoly biztonsági kockázata van: "anarchia, régiókra, akár kontinensekre kiterjedő káosz" is lehet.



Hangsúlyozta: azért fejlesztik a Magyar Honvédséget, mert szeretnék nagyobb biztonságban tudni a magyar embereket és a térséget. A miniszter kitért arra is, hogy a katonai szövetségek fontosak a biztonság és a béke fenntartásában. Magyarország azért tagja a NATO-nak is, hogy az emberek még nagyobb biztonságban éljenek - mondta, hozzátéve: Magyarország kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködésre törekszik, különösen a térségbeli országokkal.



Az attasétestület doyenje, Toma-Stefan Savu román attasé azt mondta: "2017 nem volt csendes év", a nemzetközi közösség sajnos nem tudott válaszokat adni Észak-Korea, Szíria, Ukrajna helyzetére. A román ezredes a terrorizmus és az illegális migráció veszélyét emelte ki.



"A világ, amit korábban ismertünk, megváltozott" - mondta Toma-Stefan Savu, hozzátéve: világszerte emelkedtek a védelmi kiadások, amelyek bizonyos esetekben már elérték azt a szintet, ami egy új hidegháborút jelenthet.



A budapesti román attasé azt is elmondta: ösztönzőleg hat, hogy "biztonságos és virágzó országban" dolgozhatnak. Toma-Stefan Savu elismeréssel szólt a magyar Honvédelmi Minisztérium és a miniszter tevékenységéről, példaként említve a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési programot, a magyar védelmi ipar fejlesztését, s a Magyarországon tartott hadgyakorlatok szervezését. Ezen felül a Magyar Honvédség katonáinak nemzetközi missziókban, valamint a határőrizeti feladatokban való helytállását is méltatta a román ezredes.