Seszták Miklós: mindent biztosítanak, hogy tökéletes legyen a vizes vb

Seszták Miklós szerint a szervezők mindent biztosítanak, hogy tökéletes legyen a pénteken kezdődő magyarországi vizes világbajnokság.A világesemény keddi sajtótájékoztatóján a nemzeti fejlesztési miniszter, aki egyúttal

Az utolsó percekig dolgozni fogunk, de ezek már az utolsó simítások. Mindent biztosítunk egy tökéletes versenyhez, teljesíteniük viszont a sportolóknak kell

Cornel Marculescu, a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) ügyvezető igazgatója, Julio C. Maglione, a FINA elnöke, Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter, a világbajnokság szervezőbizottságának elnöke, Gyárfás Tamás, a FINA alelnöke és Fürjes Balázs, az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos (b-j) a magyarországi vizes világbajnokságról tartott sajtótájékoztatón az InterContinental Budapest szállodában 2017. július 11-én. MTI Fotó: Illyés Tibor

- tette hozzá. Hangsúlyozta, hogy a vb költsége 46,4 milliárd forint, ezen kívül összesen valamivel több mint 84 milliárd forintért valósítottak meg tartós fejlesztéseket Budapesten és a Balatonnál.

A magyarországi vizes világbajnokság nyíltvízi versenyszámának érmei az InterContinental Budapest szállodában tartott sajtótájékoztatón 2017. július 11-én. MTI Fotó: Illyés Tibor

A miniszter megfogalmazása szerint a"Ez az egész az összefogásról, a magyarok tehetségéről, és az ígéretek betartásáról szól" - fűzte hozzá, majd azzalJulio C. Maglione, a vizes sportokat összefogó nemzetközi szövetség (FINA) elnöke azt mondta, biztos benne, hogy a FINA történetének legnagyszerűbb vb-je lesz a mostani."Magyarország a világ egyik legcsodálatosabb országa, Budapest varázslatos, akárcsak az itt élő emberek" - jelentette ki, méltatva a fogadtatást, a vendéglátást. Hozzátette: egy vizes sportág áll az élen az olimpiai sportágak rangsorában, amennyiben a következő ötkarikás játékokon úszásban már 49 számban hirdetnek győztest.Maglione külön köszönetet mondott Gyárfás Tamás FINA-alelnöknek, majd hangsúlyozta, Orbán Viktor miniszterelnök "most is azon fáradozik, hogy a magyarországi vb messzemenően sikeres legyen".Cornel Marculescu, a FINA ügyvezető igazgatója a vizes világbajnokságok kedvező gazdasági hatásairól beszélt, s kitért a mindenkori televíziós nézettségre is. Megemlítette, hogy például a 2013-as barcelonai vb-t 4,5 milliárdnyian látták, míg a 2015-ös kazanyi vb-t 6,8 milliárdnyian követték nyomon a tévé képernyője előtt. Hozzátette, hogy a FINA "nagyon nagy nézettséget" vár a magyarországi világbajnokságtól is.Fürjes Balázs, a kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos leszögezte, hogyA vb-rendezés pozitív hozadékai között említette a több vízfelületet, kerékpárutat és zöldterületet."A létesítmények elsősorban nem a világbajnokságra készültek, hiszen a közeljövőben az utánpótlás és a versenysport képviselői, valamint a nagyközönség veszi birtokba azokat" - fogalmazott. Egyszersmind köszönetet mondott azért a türelemért és megértésért, amellyel a budapestiek a vb-előkészületekkel elkerülhetetlenül együtt járó kényelmetlenségeket fogadták.A sajtótájékoztató utolsó felszólalójaként Gyárfás Tamás rendkívül tömören csak ennyit mondott: "Mindent köszönök!", majd még annyit tett hozzá: reméli, a teljesítmények, az eredmények majd magukért beszélnek.