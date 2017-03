Semjén: brutális kampány lesz

Semjén Zsolt a lap pénteki számában megjelent interjúban közölte: a honosítást Magyarország leghatékonyabb eszközének tartotta a határon túli magyarság asszimilációjával szemben, amelynek tekintélyét azonban éppen ezért a magyarok beolvasztására törekvő utódállamok titkosszolgálati eszközökkel, például dezinformálással próbálják aláásni.



Ezen dezinformációk közé sorolta azt a hírt, hogy Roman Naszirov, az ukrán pénzügyi felügyelet vesztegetéssel vádolt egykori vezetője magyar állampolgár lenne. "Csak a miheztartás végett mondom, hogy ellenséges titkosszolgálattal való tudatos együttműködés magyar nemzeti célokkal szemben: hazaárulás" - jelentette ki.



Eddig 940 ezren kaptak állampolgárságot, többségük a Kárpát-medence lakójaként, 110 ezren azonban a diaszpórából kérték azt.



A politikus hazugságnak nevezte az esetleges visszaélésekről szóló híreket is. Elmondta: a szigorú ellenőrzés eredményeként eddig 32 ezer kérvényt utasítottak el - főleg Ukrajnából -, a büntetőeljárásig fajuló ötvenöt ügyet pedig elenyésző számúnak tartja. A rendszert inkább túlzottan szigorú - tette hozzá -, ezért például a nyelvtudást illetően enyhítene a szabályokon.



Semjén Zsolt arról is beszámolt, hogy biztonsági megfontolásokból túl komplikált szabályok születtek a levélszavazásra, ezért kezdeményezik ezek orvoslását egy törvénymódosításban.



A lex Heinekenről szólva úgy fogalmazott: ha minimális nemzeti érzék lenne a baloldalban, akkor megértené, hogy ez az ügy nem a kormányról szól, hanem a székelység megmaradási küzdelméről. Úgy folytatta: "abszurd, ahogy a balliberálisok azért sipítoznak, mert meg akarjuk tiltani, hogy önkényuralmi jelképeket - például horogkeresztet - anyagi haszonszerzés céljából fel lehessen használni kereskedelmi termékeknél. Különben igaz, ami igaz, ezt már eleve be kellett volna emelnünk az önkényuralmi jelképek tilalmáról szóló törvénybe, ha hibáztunk, az az volt, hogy ezt nem tettük meg akkor".



A miniszterelnök-helyettes ősztől "eksztatikussá váló" kampányra számít. Szerinte az teszi majd brutálissá a választás előtti versengést, hogy az ellenzéknek a 2018-as választás igazi tétje a puszta megmaradás. "Mivel reális, életképes alternatív programjuk nincs, kétségbeesésükben csak a gyalázkodás marad. Főleg, ha ehhez külföldről megrendelést és muníciót kapnak" - vélekedett.



A Fidesz-KDNP-nek szerinte a kampányban elsősorban azt kell hangsúlyoznia: milyen veszélyektől kell megvédeni az országot, de meg kell védenie a kormányzás eredményeit is.