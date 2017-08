Segíti a kormány a kisgyermekesek foglalkoztatását

Juttatásokkal, adókedvezményekkel és uniós támogatásból finanszírozott programokkal is segíti a kormány a kisgyermeket nevelők munkába állását, a rugalmas foglalkoztatást, a munka és a magánélet összehangolását - írta Lepsényi István, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) gazdaságfejlesztésért és -szabályozásért felelős államtitkára Szél Bernadett kérdésére reagálva.



Az LMP társelnöke július 17-én fordult Balog Zoltánhoz, az emberi erőforrások miniszteréhez azzal a kérdéssel, hogy a kormány miképpen tervezi megkönnyíteni a gyermeküket egyedül nevelők munkába állását.



Az államtitkár az Országgyűlés honlapján kedden közzétett válaszában ismertette: a GYED Extra a gyermekgondozási szabadságon lévők foglalkoztatását segíti a pénzbeli ellátások elvesztése nélkül, a Munkahelyvédelmi Akció keretében pedig több mint 34 ezer - gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban vagy gyermeknevelési támogatásban részesülő - munkavállaló részesül foglalkoztatói adókedvezményben havonta.



A kisgyermekesek foglalkoztatását segítő, uniós támogatású munkaerőpiaci programokra közel 500 rugalmas foglalkoztatási szempontú cég pályázott. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy átalakult a gyermekek napközbeni ellátásának rendszere is, új intézménytípusok - többek között munkahelyi bölcsődék - létesültek, a bölcsődei férőhelyek száma pedig 14 ezres növekedéssel 60 ezerre emelkedik 2018-ig.



Az egyedülálló munkanélküli szülők munkaerőpiaci integrációját képzések, személyre szabott szolgáltatások, támogatott foglalkoztatások, valamint mobilitási és lakhatási támogatások is segítik: az "Út a munkaerő piacra" programba júniusig 3 ezer kisgyermekes szülőt ért el, az Ifjúsági Garancia Program pedig az első fél évben közel 57 ezer 25 év alatti fiatal - köztük sok szülő - foglalkoztatását támogatja - áll a közleményben.



Az NGM államtitkára arra számít, hogy a vállalkozóvá válást segítő mentorálásoknak és tőketámogatásoknak köszönhetően 2020-ig összesen több mint 9 ezer új vállalkozás jöhet létre. Lepsényi István felidézte, hogy a Munka Törvénykönyve a 3 éven aluli gyermeket, illetve három vagy több gyermek esetén az 5 éven aluli gyermeket nevelő szülő részmunkaidős foglalkoztatását biztosítja.