Sárosdi Lilla színésznő megnevezte zaklatóját - videó

Hazánkban Sárosdi Lilla színésznő volt az első, aki nyilvánosság elé állt azzal, hogy őt is érte szexuális zaklatás. Akkor nem akarta megnevezni az illetőt, de – ahogy fogalmaz –, a nyomás hatására ismét a nyilvánosság elé áll, hogy elárulja, hogy ki volt a zaklatója – írta meg a Bors "Azért állok most ki a nyilvánosság elé, mert az utóbbi időben egyre nagyobb a nyomás rajtam, hogy ki ez az illető" – kezdi zaklatott beszédét Facebook videójában Sárosdi Lilla, aki elsőként merte kimondani itthon, őt is érte már szexuális zaklatás nagy hatalmú férfi kollégától. Lilla vallomása lavinát indított el, azóta már Földes Eszter is elmesélte a saját történetét.Lilla ügye azonban a rengeteg jelentkező mellett sem lett kisebb, a színésznő pedig most azt is elmondta, ki az, aki húsz évvel ezelőtt szexuálisan zaklatta, az egyik színházi próba után a rendező egy barátjával elvitte kocsikázni, ahol nemiszervét mutogatva neki arra kérte, puszilja meg, miközben a barát önkielégítést végzett.