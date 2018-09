Sargentini-jelentés - Fidesz: Orbán Viktor meg fogja védeni az ország becsületét - 15 órától élő közvetítés

Orbán: Az ítéletet már megírták

Kövesse élőben a Sargentini-jelentés vitáját Strasbourg-ból kedden, 15:00 órától.A miniszterelnök a Facebook-oldalán tett közzé egy videót, mielőtt elindult volna a franciaországi Strasbourg-ba a Sargentini-jelentés vitájára kedden."Az Európai Parlamentben a bevándorláspárti képviselők vannak többségben. Ők most bosszúra készülnek Magyarország ellen, mert a magyarok úgy döntöttek, hogy nem lesznek bevándorlóország. Az igazság az, hogy az ítéletet már megírták, én most azért megyek Brüsszelbe, hogy megvédjem Magyarországot és a magyar embereket az igazságtalan vádakkal és hazugságokkal szemben" – jelentette ki a kormányfő. Orbán Viktor miniszterelnök meg fogja védeni Magyarország becsületét az igaztalan vádakkal szemben, ki fog állni a magyarokért a Sargentini-jelentés kedd délutáni európai parlamenti (EP) vitájában - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója budapesti sajtótájékoztatóján. Hidvéghi Balázs közölte: arra kérik a kormányfőt, vigye el a magyarok hangját az EP-be, mondja el, hogy a magyarok továbbra is biztonságban, keresztény kultúrában akarnak élni.Szavai szerint az EP bevándorláspárti többsége bosszúra készül Magyarország ellen, mert a magyarok világossá tették, nem fogadnak be bevándorlókat. A Sargentini-jelentés nem más, mint ennek a politikai bosszúnak egy leplezetlen eszköze - fogalmazott.A kommunikációs igazgató azt mondta: Európában ahol hangot mernek adni a bevándorlásellenes véleményeknek, ott azonnal megbélyegzik, hazug vádakkal illetik az embereket, hogy elhallgattassák őket.Magyarországra is azért irányul ilyen össztűz, mert "egyenesen megmondtuk, hogy nem akarunk Magyarországból bevándorlóországot csinálni" - jelentette ki a politikus. Hozzátette, azért támadják Magyarországot, mert megmutatta: a bevándorlás megállítható.A jelenleg még hatalmon lévő brüsszeli bevándorláspárti elit azonban el akarja hallgattatni a magyarokat, amihez most éppen "Judith Sargentini szállítja a politikai vádiratot (...) a bevándorláspárti Soros-szervezetek hathatós közreműködésével" - fogalmazott Hidvéghi Balázs.Jelezte ugyanakkor, ennek az EP-nek már csak hónapjai vannak hátra, a jövő évi EP-választás fő tétje pedig az, hogy a bevándorláspárti erők kezében marad-e Európa sorsa.Arra a felvetésre, hogy a zöldpárti Judith Sargentini a következő EP-ciklusban nem jelölteti magát képviselőnek, a Fidesz kommunikációs igazgatója úgy reagált: a politikus európai parlamenti teljesítménye minden szintet alulmúl, egy nyíltan bevándorláspárti politikusról, Soros György egyik nyílt szövetségeséről van szó, "mi nem fogunk krokodilkönnyeket hullatni érte, ha jövőre nem lesz már képviselő".