Sargentini-jelentés - Fidesz: A DK folytatja a nyomásgyakorlást

A Demokratikus Koalíció (DK) határozati javaslatként tárgyalna az Országgyűlésben a Sargentini-jelentés szövegéről.

Arató Gergely frakcióvezető-helyettes pénteki, budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, az a helyes, ha magáról a dokumentum szövegéről vitatkoznak, és nem "azokról a hazugságokról, amit a Fidesz állít".



Az ellenzéki politikus ismertette, hogy az ősz folyamán milyen további indítványokat készítenek. Ezek között van egy, a szociális biztonságról szóló csomag, ami az otthonápolási díj, a minimálbér és a családi pótlék emelését is javasolja. Indítványozzák, hogy a kisgyermekes családokat ne lehessen kitenni a lakásukból, ha nem gondoskodnak a megfelelő elhelyezésükről - közölte. A DK olyan módosító javaslatot is készít, ami visszaállítaná az Alkotmánybíróság korábbi jogköreit - folytatta a képviselő. Emellett a választási rendszert is át szeretnék alakítani, hogy az "biztosítsa a szabad és tisztességes választások lebonyolítását".



A felsőoktatási törvény megváltoztatásával garantálni akarják az oktatás és a kutatás szabadságát - hangsúlyozta Arató Gergely. A DK egy másik indítvánnyal az összes titkos hatósági megfigyelést bírói engedélyhez kötné - tette hozzá.



A párt a menekültügyi törvényt is megváltoztatná, hogy ne lehessen menedékkérőket éheztetni a tranzitzónákban, ne lehessen kiskorú menekülteket őrizetbe venni, és csak akkor lehessen tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet hirdetni, ha valóban tömegesen érkeznek menekültek a határra - fogalmazott a képviselő.



Arató Gergely más témában feltett kérdésre azt mondta, hogy az Európai Bizottság európai határőrség felállítására tett javaslata nem vonja el a tagállamoktól a határőrizet jogát.



A politikust megkérték, hogy értékelje pártjuk Kossuth térre hirdetett, Ellenállás nevű demonstrációit, amelyekből kettőt tartottak, majd bejelentették, hogy a tüntetéseket vidéken folytatják. A frakcióvezető-helyettes azt felelte, hogy "valami elkezdődött, rengeteg ember vett részt a keddi és szerdai demonstráción". Hozzátette, világos volt számukra, hogy nem egy tüntetés hozza el az Orbán-rendszer bukását, ezért folytatják vidéken. Ahol szót emelnek ennek a rendszernek az igazságtalansága ellen, a DK mindenütt ott lesz - szögezte le.

A nagyobbik kormánypárt ezt arra reagálva közölte pénteken az MTI-vel, hogy Arató Gergely, az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese sajtótájékoztatóján azt mondta, a párt határozati javaslatként tárgyalna az Országgyűlésben a Sargentini-jelentés szövegéről.A Fidesz erre reagálva azt írta, a DK képviselői az Európai Parlamentben is részt vettek a Magyarország elleni támadásban, és most itthon is folytatják. Mint írták, a párt Brüsszellel együtt azért támad, mert a magyar emberek úgy döntöttek, "hogy nem leszünk bevándorlóország."A magyar parlament elé akarják vinni a bevándorláspárti Sargentini-jelentést, amely számon kéri, hogy miért nem veszünk részt a migránsok elosztásában és betelepítésében, és számon kéri a szigorú bevándorlási szabályokat és a Stop Soros törvénycsomagot is.