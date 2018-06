Sándorfalvánál megállították a kóborló medvét: Veprik Róbert terítette le altatólövedékkel - fotó

Fotó: Tarkó Bálint

Forrás: Viharsarki Kattintós

Forrás: facebook/Hódi Mihály

Forrás: facebook/Szegeden Láttalak/Varga P. Melinda

Egy friss, mai medvenyom. Fotó: Duna-Ipoly Nemzeti Park

Ma reggel Tiszaalpáron tette tiszteletét a kóbor maci. Fotó: Donka Ferenc

A tanyai férfi hajnalban indult dolgozni. Akkor még nem sejtette, hogy medvével fog találkozni. Fotó: Donka Ferenc

A medvenyomot mutatja egy asszony Tiszaalpáron. Fotó: Donka Ferenc

Ilyet sem sűrűn látni: medvenyom Tiszaalpáron! Fotó: Donka Ferenc

Az eddigi megfigyelések szerint a medve jámboran viselkedik, elsősorban gyümölccsel táplálkozik, emberrel szemben nem tanúsított agressziót, ennek ellenére "semmilyen körülmények között nem javasolt szándékosan a közelébe menni"

A kalandor medve útja Abonyig. Illusztráció: borsonline

Szombatra virradó éjszaka, éjfél után véget ért a médiahírességgé vált medve magyarországi kalandja: Sándorfalvánál megállították menetelését. Veprik Róbert , a Szegedi Vadaspark igazgatója terítette le altató lövedékkel, miután az állat többször is megpróbált bemenni a településre.A medvét azonnal ketrecben helyezték el, és tovább szállították Szegedre. Hamarosan visszakerül a Bükki Nemzeti Parkba, de ezúttal jeladót is kap, hogy egyszerűbb legyen nyomon követni, ha netán újra kóborolni akarna.A Bükki Nemzeti Park Igazgatósága a medve jövőbeli sorsával kapcsolatban az alábbi közleményt jelentette meg"Csak hétfőn várható döntés a Csongrád megyében befogott medvérőlAz alföldön kóborló medvét Sándorfalva közelében péntek éjjel sikeresen befogták, jelenleg a Szegedi Vadasparkban várja a döntést további sorsáról.A sajtóban megjelent hírekkel ellentétben az elengedésről még nem született döntés. A továbbiakról hétfőn, egy minden érintett szerv képviselőiből álló bizottság fog dönteni, így a szabadon engedés idejéről és helyszínéről is. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság – amely nem összekeverendő a Bükki Nemzeti Parkkal – éppolyan fontosnak tartja a működési területén, illetve az ország egyéb területein élő lakosság biztonságát és jogait, mint a természet védelmét.A bizottság döntéséről szóló sajtóközlemény megjelenéséig minden, az elengedéssel kapcsolatos információ nem megalapozott."A Kiskunsági Nemzeti Park a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, a térségi polgárőrségek és a helyi vadásztársaságok keresik a medvét. Egy friss reggeli nyom alapján már Dócnál jár.Lassan egy hete vándorol Vackor, a hím medve az országban. Egy napja a Csongrád megyei Tömörkényben keresett magának táplálékot. Hajnalban egy tanyára tévedt, de ott emberére akadt.- Hajnal 5-kor a kutyák csaholására ébredtem. Kiszaladtam, és láttam, hogy Pusztaszer irányába kezdték űzni a medvét. Megvédték a tanyát és a teheneket, de annyira felpörögtek, hogy még a kiérkező rendőröket is megkergették - mondta a Borsnak Buzogány Ágnes, akinek tenyészkutyái között vannak közép-ázsiai juhászok is. Péntekem Vackor továbbállt, újból leküzdött 30 kilométert, Dóc település közelében jár.- A természetes ártér rendkívül sűrű, erdős rész, tele láppal, nádassal. A medve könnyen közlekedik, nekünk viszont nehéz dolgunk van, drónokkal például nem tudjuk követni - mondta a Borsnak a Kiskunsági Nemzeti Park szóvivője, Kis Mónika.Már Dócnál jár a medve - tudtuk meg Kiss Mónikától, a Kiskunsági Nemzeti Park kommunikációs munkatársától. Friss reggeli nyom alapján keresik a macit, amely bevette magát a sűrű erdőbe: a Dóctól délre eső erdős területet kezdik átfésülni a szakemberek. A sűrűben bárhol elbújhat, emelte ki a KNP munkatársa: az eddigi mozgása alapján takarásban fog maradni, a nyomot is az erdő szélén találták.Azt szeretnék elérni, hogy a medve békésen elvonuljon neki megfelelő medvés élőhelyek felé, ezért az állatot nem befogni próbálják, hanem "csak" figyelemmel kísérik. Az elsődleges cél az állatvédelem és a lakosság védelme: csak akkor avatkoznak be, ha a kóborló medve emberi életeket veszélyeztet - vagy saját magát, például autópályára téved, de veszélyt jelenthet számára Szeged közelsége is. Emiatt is fontos, hogy tudják követni a nyomát, ha altatólövedékkel kell kilőni, muszáj lesz megközelíteni, mert az altatópuska hatótávolsága 40 méter. Ez nem lesz könnyű, mert a medvének nagyon jó a szaglása, és fél az embertől, elkerüli.Ettől függetlenül természetesen ne közelítsék meg, ha véletlenül megpillantják: jelezzék a rendőrségnek, a Szegedi Vadaspark vagy a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársainak!, és egy helyi asszony azt nyilatkozta: a medve a közeli szeméttelepen és egy helyi ember kertjében is portyázott, ezért. Most már nem kell félnie.Beindult a mémgyár a vándormedve kapcsán: több alkotást is találtunk az interneten. Előre is elnézést kérünk a trágár kifejezésekért.- itt még a hevesi látogatást örökítette meg az alkotó, a medve mindenütt felbukkan jeligére.A maci az edzésben is motiválhat a facebookozók szerint:A Kiskunsági Nemzeti Park munkatársa nyilatkozta tegnap kora este a hvg.hu-nak:. Korábban volt olyan nap, hogy rövid idő alatt 30 kilométert is megtett, de nagy zuhéban a medvének nem volt kedve nagy útra indulni. Azaz Maci Laci - követői így keresztelték el - reggel óta Csongrád megye északi részén ,,pihen".Nagy valószínűséggel dél felé halad a Tisza vonalában az a medve, amely május végén először Nógrád megyében bukkant fel. Az állatot legutóbb a Csongrád megyei Tömörkénynél látták, majd a csütörtök délelőtti felhőszakadás elmosta nyomát, azóta nem találják - közölte a Kiskunsági Nemzeti Park az MTI-vel.A közlemény szerint a Kiskunsági Nemzeti Park a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, a térségi polgárőrségek és a helyi vadásztársaságok keresik a medvét, mivel a délelőtti felhőszakadás után elvesztették a nyomát. A Készenléti Rendőrség éjjel hőkamerával segíti a munkát, nappal drónt is használnak, de a sűrű növényzetben nem könnyű az észlelése.A medvét 2-3 évesre becsülik, ivarérettség határán álló fiatal hím.A nemzeti park azt is közölte, hogy mivel fokozottan védett fajhoz tartozik, ezért nem akarják kilőni. Szükség esetén csak elkábítanák, majd műholdas jeladót raknának rá, és a Bükki Nemzeti Parkba szállítanák, ahol szabadon engednék.A közleményben arra kérték az lakosságot, hogy - bár a medve eddig nem veszélyeztetett sem embert, sem háziállatot - ne menjenek a közelébe és ne akadályozzák mozgását.Az Index megkérdezte a Kiskunsági Nemzeti Parkot is, az ő szakemberei is követik a medvét. Kis Mónika szerint a medve a Pusztaszeri Tájvédelmi körzet területe felé tart és kollégái tisztes távolságból figyelik, hogy merre megy. "Beavatkozásra, tehát altatólövedékkel való elkábítására csak akkor lehet szükség, ha önmagára vagy másra veszélyt jelentene. Ha mégis szükség lenne arra, hogy elkábítsák, akkor jeladóval látják el, majd a számára megfelelő, településektől távoli, nemzeti parki élőhelyen fogják szabadon engedni."Tegnap késő este még Tiszaalpárnál volt és az éjszaka közel 30 km-t kóborolt. A Kiskunsági Nemzeti Park őrszolgálata a Csongrád megyei Rendőrkapitányság munkatársaival és a vadászokkal együtt - mintegy negyvenen - keresik a medvét. Úgy tudjuk, hogy a rendőrség már kutyát is bevetett a kereső akcióba, de ma délelőtt 9 óráig még nem találták meg. Egy tömörkényi férfi azt mondta a keresés helyszínén, hogy ő nem fél ettől a medvétől, mert ez nem egy emberre támadó típus, inkább elkerüli őket. Veprik Róbert megerősítette, hogy a medve jelenleg Csongrád megyében jár. A nemzeti park munkatársai a rendőrség és a Vadaspark munkatársai közösen igyekeznek megtalálni és biztonságban visszaszállítani az élőhelyére. A medve veszélyt nem jelent. Nem agresszív és nem támad, ha veszélyeztetve érzi magát inkább elmenekül. A lakosságot arra kérik, hogy ha találkoznak vele, akkor ne próbálják elzavarni, inkább értesítsék a rendőrséget vagy a Vadasparkot arról, hogy hol látták, ezzel is megkönnyítve a medve elfogását.Veprik Róbert, a Szegedi Vadaspark igazgatója részt vesz a medve befogásában. Kérdésünkre elmondta: álhír volt, hogy elkapták a medvét. Az állatot már szemmel tartják, Csongrád megye közelében tartózkodik, de nem jött át a megyébe, a helyet biztonsági okokból nem árulják el.Befogásában a rendőrség is közreműködik. A medve nem támadott meg senkit, a lakosságot kérik: ha valaki látja, ne közelítse meg, jelezze a rendőrségnek vagy aMa reggel Tiszaalpáron több szemtanú is látta a kóborló medvét. Egy hajnali órában munkába induló tanyasi férfi igencsak meglepődött, amikor tőle 2 méterre látta meg a habzó szájú medvét elvágtázni, amely Csongrád-Bokros irányába tartott.A férfinek földbe gyökerezett a lába, nem is mert arra gondolni, mi lenne ha szembe fordulna vele az állat. A tanyatulajdonos kutyája is csak dermedten, hang nélkül nézte végig az eseményeket. A férfi azonnal értesítette a vadászokat, akik több mint 20 fővel kezdté keresni az elkóborolt fiatal medvét, amelyet délután 3 óra örül még nem találtak meg - a Szegedi Vadaspark igazgatója fentebbi nyilatkozata alapján azonban a megyébe nem jutott át.Egyelőre nem árulja el a Duna-Ipoly Nemzeti Park igazgatósága, hol kapták el a medvét, amelyet hajnalban akartak elaltani Kocsér közelében -. Annyit mondtak a portálnak, hogy az állatot elaltatták, nagyon sok szakember van a helyszínen, a részletekről közleményben számolnak majd be - írtuk nem sokkal korábban. Az MTI azonban 15 órakor közleményt adott ki, amelyben az áll: a medvét nem kapták el, változatlanul keresik.Még keresik az elkóborolt medvét - közölte a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság szerdán az MTI-vel. Felidézték:, amelyet kedden Kocsér, szerda reggel pedig már Tiszaalpár környékén láttak.- emelték ki.A Duna-Ipoly, a Kiskunsági és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálata, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, a térségi polgárőrségek, és a helyi vadásztársaságok összefogásával folyamatosan nyomon követik a medvét.A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársait a területileg illetékes Bács-Kiskun és Csongrád Megyei rendőrök váltották fel, ők segítik a munkát, gondoskodnak az esetleges alkalmi útlezárásról a lakosság és a medve védelmében - írták.Ha elfogják a medvét, akkor jeladóval látják majd el a Bükki Nemzeti Park munkatársai, majd egy számára megfelelő, településektől távoli, nemzeti parki élőhelyen fogják szabadon engedni - olvasható a közleményben.A Duna-Ipoly Nemzeti Parktól azt az információt kaptuk, hogy valóban Csongrád megyében jár már a medve -Egy fiatal állatról van szó, hajtja a vére. Kálmán Gergely szóvivő szerint nagyon ritka, hogy Szlovákiából, a hegyekből a Nógrád megyei településeken át az Alföldre tévedjen le egy medve, nem is tudják egyelőre megmondani, hogy ez miért történt így. Az azonban biztosnak látszik, hogy az elmúlt hetek medveészlelései egyetlen állathoz köthetőek.Zajlik az üldözése, dél, dél-kelet irányba tart. A lakosságot azonnal tájékoztatni fogják, amint eredményes lesz a hajsza. Azt egyelőre nem sikerült megtudni, hogy ha sikerül altatólövedékkel elkábítani a medvét, utána mi lesz a sorsa.