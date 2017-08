Saját fia megölésével vádolta meg az apát a gyilkos férfi

A több mint húsz évvel ezelőtti emberöléssel vádolt libanoni férfi a bírósági tárgyaláson azt állította, hogy nem ő ölt meg egy hét éves kisfiút, hanem maga a gyermek édesapja.



A férfi 1996 április 15-én Újpesten, különös kegyetlenséggel ölte meg a neki korábban szállást adó családfő feleségét és hét éves gyermekét, hogy a megszerezze a család értékeit.



Az ügyben a Fővárosi Főügyészség a libanoni állampolgárságú férfival szemben nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, több emberen elkövetett emberölés bűntette miatt 2016 februárjában emelt vádat, és 2017. május 24-én jogerős ítéletével életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte.



A vádlott még a fenti ügy tárgyalási szakaszában, a Fővárosi Törvényszéken 2016. július 08-án tartott tárgyaláson szándékosan, valótlanul azt állította, hogy miután ő betört a házba, és megölte a családanyát, illetve megütötte a kisfiút, azután maga a családapa volt az, aki egy késsel bántalmazta a saját gyermekét, aki ebbe a bántalmazásba halt bele.



Ezzel szemben a Fővárosi Törvényszék fent hivatkozott jogerős ítélete is rögzíti, hogy a családanyát és kisfiát a vádlott támadta meg, és a gyermek is a vádlott kitartó, brutális jellegű bántalmazásába halt bele, őt az édesapa nem bántalmazta.



A vádlott a fenti cselekményével különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének elkövetésével vádolta meg hamisan a családapát.



A Budapesti Nyomozó Ügyészség a férfit életfogytig tartó szabadságvesztéssel is fenyegetett bűncselekményre elkövetett hamis vád bűntettével vádolja, amely bűncselekmény törvény szerinti büntetési tétele két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés.