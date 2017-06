Saját apjától lopott, anyját bántalmazta és rettegésben tartotta

A 38 éves vádlott évek óta rendszeresen fogyaszt kábító hatású anyagokat és anyjával él közös háztartásban Kiskunhalason. A vádlott apja korábban elköltözött tőlük, de a korábbi lakóhelyén egy lakrészt elzárt a vádlott elől, ahol személyes használati tárgyait és értékeit tartotta.



A vádlott 2016 decembere és 2017. február 21. napja közötti időben az ajtót berúgva bement apja szobájába és onnan több alkalommal különféle értékeket – így televíziót, más műszaki cikkeket és 3 db festményt – lopott összesen 227.000 forint értékben. A vádlott a lopott dolgokat eladta és káros szenvedélyére költötte. Apja kérte a vádlott megbüntetését a sérelmére elkövetett lopás miatt.



A vádlott a kábító hatású anyagoktól rendszeresen kiszámíthatatlanná, agresszívvé vált és ilyenkor napi rendszerességgel szidalmazta, sértegette és rettegésben tartotta 66 éves anyját. Ezen alkalmakkor a vádlott rendszeresen ütötte, rúgta és fel is lökte a kora miatt csak korlátozottan védekezni képes asszonyt.



Utoljára 2017. március 4-én egy összeszólalkozás során a vádlott rátámadt az anyjára, kétszer ököllel megütötte, közben pedig a falhoz szorította. A bántalmazás miatt a sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A vádlottnál a rendőrök drogot is találtak, ami miatt külön eljárás indult ellene.



Az előzetes letartóztatásban lévő, büntetett előéletű vádlottat a járási ügyészség kapcsolati erőszak bűntettén kívül lopás bűntettével is vádolja. Az ügyész végrehajtandó börtön és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta vele szemben azzal, hogy a lopásból származó gazdagodás erejéig vagyonelkobzást is el kell rendelni vele szemben. Mivel a vádlott a bűncselekményeket egy felfüggesztett börtön próbaideje alatt követte el, az ügyészség szerint a felfüggesztett büntetés végrehajtását is el kell rendelni. A vádlott bűnössége kérdésében a Kiskunhalasi Járásbíróság fog dönteni.