Röszkén tüntettek a "migránsok bebörtönzése" ellen

A tüntetés kezdetére közel száz ember jelent meg a Röszkén a Páduai Szent Antal templomnál, hogy kifejezzék: nem értenek egyet azzal, ahogy a határon a menekültekkel bánnak. A felszólalok egymás után mondták el beszédeiket.Felszólalt Liszkai Tamás , Röszke plébánosa. Elmondta, hogy az ő feladata nem az, hogy politikailag állást foglaljon. Ő azért van jelen és azért dolgozik, hogy segítse a hozzá forduló embereket abban, hogy ezt a nehéz helyzetet átvészeljék. Tanácsot és megnyugtatást nyújt mindazoknak, akik őt felkeresik. Ahogy tud, segít feldolgozni a történteket. Schilling Árpád , a Krétakör Színház alapítója is felszólalt a tüntetésen. Ő korábban már többször is üzent Orbán Viktornak YouTube videók formájában. Legnépszerűbb videójában éppen alsónadrágban. (Akkor ezt üzente "Viktor, kaptam ma tőled egy levelet. A CEU-val nem konzultálsz, velem meg igen? Hát, te akartad" - írta a Krétakör Színház alapítója.) Ő tömören és egyszerűen elnézést kért a menekültektől. Elmondta, hogy szerinte annak, hogy a helyzet idáig fokozódott Orbán Viktor a felelőse és a kormány ebben a segítségére van. Utána megköszönte az önkénteseknek, hogy segítették a migránsokat abban, hogy kevesebbet szenvedjenek.A tüntetésen jelen volt Gulyás Márton is, akit közmunkára ítéltek egy festékes doboz eldobásáért . Ő telefonnal, Facebookon közvetítette élőben a röszkei tüntetés eseményeit. De nem szólalt fel.A beszédek után megindult a tömeg a határzár felé, ahol rendőrsorfal állta az útjukat. Menet közben dobokkal kísérve skandáltak, ami a röszkei lakosok többségének láthatóan nem tetszett. A rendőrsorfal előtt még elhangzott az eddigi migránsokkal kapcsolatos intézkedések történetének összefoglalója.