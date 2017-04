Rogán Antal barátjára szabhatják az ügyvédi törvényt - kevés bevételhez jutnak az ügyvédek

A Népszava szerdai számában arról írt: Bánáti János szerint a 15 ezer magyar ügyvéd nagy része nehezen jut annyi bevételhez, ami fedezi családja megélhetését. Ez a magyarázata annak, hogy az Igazságügyi Minisztériumban elkészült új ügyvédi törvény a korábbiaknál több lehetőséget ad más tevékenységek végzésére is az egyéni ügyvédeknek. Lehetnek bizalmi vagyonkezelők, társasházi közös képviselők vagy biztosítási tanácsadók és cégvezetők is - tette hozzá a lap.Bánáti János szerint a kamara eleve azt a koncepciót támogatta, hogy minden olyan lehetőséget meg kell engedni, ami etikailag és szakmailag elfogadható, mert az egyéni ügyvédek egyre növekvő táborához képest kevés az ügyfél.Arról is beszámolt, hogy a kamara hatására került a szövegbe, hogy a felek változatlanul szabadon állapodhatnak meg a megbízási díj összegében, de ha a megbízó nem fizet, bírósághoz csak akkor fordulhat az ügyvéd, ha a teljes munkadíja kétharmadát nem haladta meg az eredményességhez kötött díjazásának összege.A sajtóban megjelent hírekkel ellentétben az ügyvédi törvény tervezett módosításáról a Miniszterelnöki Kabinetirodának nem volt tudomása - olvasható a tárca közleményében.A kabinetiroda kedden az MTI-hez eljuttatott közleményben azt írta:

A tervezett törvénymódosítást nem látjuk szükségesnek, és javasolni fogjuk a kormánynak az eredeti szabályozás fenntartását.

Korábban írtuk:A készülő szabályozás egyik kevésbé feltűnő nóvuma eltörölné az ügyvédi hivatás és a cégvezetői pozíció közötti összeférhetetlenséget, éppen azt, ami kellemetlen helyzetbe hozta nemrég Kertész Balázs t, és ami miatt a jogásznak le kellett mondania saját cége ügyvezetői posztjáról - írja a Magyar Nemzet A hatályos, 1998-as ügyvédi– nem lehet például gazdasági társaságban vezető tisztviselő.Tavaly derült ki, hogy Kertész Balázs – Rogán Antal barátjaként és bizalmasaként ismert ügyvéd –, ügyvezető volt saját cégében. Az összeférhetetlenség miatt a Budapesti Ügyvédi Kamara összeférhetetlenségi bizottsága döntése alapján a jogásznak választania kellett, és akkor az ügyvédi praxist tartotta meg.

A friss tervezet – a jelenlegi törvényhez hasonlóan – általános tiltásokkal és néhány kivétel megnevezésével rendezi az összeférhetetlenségi szabályokat. Ám előbbiekben két apró változtatás immár lehetővé tenné, hogy az ügyvéd – az eddigiekkel ellentétben – gazdasági társaság vezetője legyen, amennyiben azért díjazást nem kap. A szabályok enyhítése viszont itt nem áll meg, a kivételek sorába tudniillik utolsóként bekerült egy új, tizennegyedik is, amely kifejezetten kimondja, hogy nem összeférhetetlen, ha az ügyvéd egy jogi személy vezető tisztségviselői feladatait látja el. Ennek megfelelően tehát- írják.A lap úgy tudja, hogy az utolsó pillanatban bekerült módosítást nem az ügyvédi kamara kezdeményezte.Megkeresésükre Bárándy Gergely, az Országgyűlés törvényalkotási bizottságának alelnöke úgy nyilatkozott, hogy sok üdvözlendő újítást tartalmaz a tervezet, de jelezte, az összeférhetetlenségi könnyítésről tőlünk hall először; úgy emlékszik, az általa olvasott, néhány hónappal korábbi verzióban ez még nem volt benne.