Rétvári: versenyképesebbek lettek a magyar fesztiválok

A nemzetközi piacon versenyképesebbek lettek a magyar fesztiválok a támogatásuk növelése és áfájuk csökkentése eredményeként - hangsúlyozta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában.



Rétvári Bence azt mondta, hogy a fesztiváloknak gazdaságélénkítő hatásuk van: egy átlagos külföldi vendég 40-100 ezer forintot költ naponta. Az államtitkár a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában is beszélt arról, hogy a Magyarországra irányuló turizmus 10-12 százaléka fesztiválturizmus, minden nyolcadik-tízedik külföldi fesztiválozni jön. Rétvári Bence kiemelte: a fesztiválok óriási tömegeket vonzanak.



A Szigeten többségében külföldiek vannak és a Balaton Sound látogatóinak csaknem fele is külföldi. A nagyobb fesztiválok mellett igen széles a kínálat, különböző kulturális és gasztrofesztiválok vonzzák az érdeklődőket, és már kisebb települések is rendeznek fesztiválokat - fejtette ki az államtitkár.