Rétvári: prioritás a daganatos betegségek miatti halálozás csökkentése

Rétvári Bence jelezte: az emlőszűrési programmal csaknem kilencezer rosszindulatú daganatot fedeztek fel.



Az Országgyűlés honlapján közzétett válaszában az államtitkár kiemelte, hogy hasonlóan hasznosnak bizonyult a népegészségügyi célú méhnyakszűrés, amelynek szervezésébe és végzésébe a védőnőket is bevonták.



Többéves vizsgálatsorozat nyomán, európai uniós forrásra alapozva idén országos, célzott vastagbél-szűrőprogram indul, amely nagyságrendje, forrásigénye, társadalmi hatása okán is az egészségügy egyik jelentős fejlesztése. A szűrést háziorvosokon keresztül szervezik - jelezte az államtitkár.



Rétvári Bence kitért arra is, hogy a kormány kötelezően felajánlandó, térítésmentes oltásként 2014 szeptemberétől - a 12. életévüket betöltött és az általános iskola 7. évfolyamát végző lánygyermekek részére iskolai kampányoltás keretében - bevezette a humán papilloma vírus (HPV) elleni védőoltást. A hazai számadatok kimagasló eredményt mutatnak, az átoltottság 80 százalékos.



Figyelemre méltó - folytatta-, hogy a csecsemők és kiskorúak átoltottsága tekintetében is első helyen áll Magyarország, gyakorlatilag minden magyar gyermek megkapja a szükséges védőoltásokat hazánkban. A magyar védőoltási rendszer fejlettségét a legfrissebb, idei Európai Egészségügyi Fogyasztói Index adatai is alátámasztják.



Rétvári Bence megjegyezte: 2013-tól 61 egészségfejlesztési iroda jött létre, melyek célja a szív-érrendszeri és a daganatos megbetegedések megelőzésének támogatása, az egészséget meghatározó életmód javítása és a lakosság egészségtudatosságának növelése, mozgósítás szűrővizsgálatokra.



Az államtitkár közlése szerint a "Helybe visszük a szűrővizsgálatokat" program keretében tíz digitális mammográffal felszerelt szűrőbuszt alakítanak ki, és tíz egészségfejlesztési szűrőbuszt is elindítanak. Ezek a méhnyakszűrés, a szájüregi szűrés, a melanoma kockázatát csökkentő tanácsadás és szűrés mellett a testtömegindex-mérés (BMI), a dohányzásról leszokás támogatása, a diabetes- és életmód-tanácsadás, valamint a reprodukciós egészséget, a felelősségteljes szexuális magatartást, a várandósságot támogató prevenciós tájékoztatás "helybe vitelét" célozzák.



Beszámolt a célzott vastag- és végbélszűrés országos kiterjesztéséhez kapcsolódó kiegészítő programról is: a 2014-2020-as időszakban megvalósítandó európai uniós projekt keretében a háziorvosok több mint fele jelentkezett önként a szűrővizsgálat végzésére. A többi háziorvosok pácienseit közvetlenül keresik meg, amihez a költségvetési forrás biztosított.



A parlamenti államtitkár jelezte: a vastagbélszűrés országos kiterjesztését nagy kommunikációs kampány is támogatja.