Rétvári: minden évben nőttek a családok támogatásai az elmúlt nyolc esztendőben

Minden évben bővültek a családok támogatásai az elmúlt nyolc esztendőben - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a gyereknap alkalmából tartott vasárnapi budapesti sajtótájékoztatóján. Rétvári Bence elmondta: 2010-ben a családok mintegy ezermilliárd forintot kaptak, ez az összeg az idei évre megduplázódott. Az államtitkár hangsúlyozta: a kormány számára mindig a családok voltak az elsők, és ha a gazdaság jól teljesített, a családok juthattak először támogatáshoz.



"Büszkék vagyunk arra, hogy Európa egyik legkiterjedtebb családtámogatási rendszere a magyar, ez azért történhetett meg, mert mindig a családok álltak az első helyen" - tette hozzá. A mostani ciklusban is ez áll a fókuszban - mondta Rétvári Bence -, hozzátéve, a kormány szeretné tovább bővíteni, újabb elemekkel kiegészíteni a családok támogatását, ezért akciótervet dolgoznak ki, amely további segítséget nyújthat az érintetteknek.



A tervet a magyar családokkal együttműködésben alakítják ki, ezért lesz fontos a nemzeti konzultáció, amelynek egyik fő célja, hogy bevonják az az érintetteket a párbeszédbe. Úgy fogalmazott: "A családok a mi szövetségeseink, Magyarország jövőjének zálogai. Ahol születnek gyerekek, annak a nemzetnek van jövője, (...) ez a világtörténelemben mindig így volt, most is így lesz." Ezért fontos, hogy a családok a nemzeti konzultáció során közvetlenül és részleteiben is beleszólhatnak a kormány családtámogatási politikájába - emelte ki. A kormány intézkedéseinek köszönhetően nagyon sok támogatást kaptak már eddig is a családok - mondta az államtitkár, ezek között említve a gyermekek után járó adókedvezményt, az otthonteremtési kedvezményt, és a gyed extrát.