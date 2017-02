Rétvári: már nem a pedagógusokról szól a Tanítanék Mozgalom

Az államtitkár a Tanítanék Mozgalom által vasárnapra szervezett tüntetésre reagált, amelyen a résztvevők a magyar oktatásügy megújítását, Balog Zoltán szakminiszter távozását követelték és a civil szervezetek működésének megnehezítése ellen tiltakoztak a Parlament előtt. Rétvári Bence elmondta: a munkájába 250 szakértőt bevonó köznevelési kerekasztalnak - amelyre a mozgalom képviselőit is meghívták - már 14 ülése volt, a hat munkacsoportnak pedig összesen csaknem száz ülése. Ha az elmúlt egy évben valaki tenni akart valamit az iskolákért, gyerekekért, pedagógusokért, akkor ezt a kerekasztalon meg tudta tenni, hiszen számtalan rendelet- és törvénymódosítás, valamint más szervezeti átalakítás valósult meg a köznevelési kerekasztal munkájának eredményeként - jelentette ki.Hozzátette: a mozgalom azonban "nem hajlandó" eljönni a kerekasztal üléseire. Az ennek okát firtató kérdésre az államtitkár azt válaszolta: a szervezet a szakmai irányból elmozdult egy politikai irányba, tevékenysége már nem a pedagógusokról vagy az iskolákról szól.A politikus erről a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában azt mondta: ha valaki javítani akar a közoktatás helyzetén, akkor tárgyal, ha valaki politizálni akar, akkor tüntetéseket szervez. "Nyilván az is legitim", csak "ne bújjanak az iskolák, pedagógusok mögé, ha igazából nem az iskoláról akarnak beszélni, hanem a kormányról, mert azzal van problémájuk" - fogalmazott.A köznevelési kerekasztal munkájáról elmondta, hogy most a tartalmi kérdések vannak soron, a Nemzeti alaptanterv. Ez arról szól, hogy a diákok megtanulható és a jövőben használható tudást szerezzenek a jövőben használható módszerrel, hiszen a most iskolába járó gyerekeknek legalább 30 százaléka olyan munkakört fog betölteni, amely még nem is létezik - hangsúlyozta.