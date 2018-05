Rétvári: korszerűbbé vált a mentőszolgálat

Az elmúlt években érezhető mértékben korszerűsítették a mentőszolgálatot - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában pénteken.



Rétvári Bence elmondta: 2010 óta nagy mértékben megnőtt a mentőszolgálat költségvetése. Országszerte több mint 200 mentőállomás van, ezek több mint fele új vagy felújított, az elmúlt években 30 új mentőállomás épült - emelte ki az államtitkár, hozzátéve: céljuk, hogy mindenhová 15 percen belül kiérkezzenek a mentők.



Az ügyvezető kormány államtitkára az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában felidézte: a 2010 előtti kormány nem vett új mentőautókat, "a mentésen is spórolni akartak".



2010 óta csaknem 780 mentőautót szereztek, szereznek be, 3 milliárd forintot költenek arra, hogy minél korszerűbb felszereltségű mentőautók legyenek. Továbbá egymilliárd forintból a mentődolgozók munkaruháját is lecserélik, és ezen felül anyagi megbecsülésük növelését is folytatni akarják - sorolta.



Rétvári Bence kitért az elektronikus egészségügyi tér kialakítására, amelynek segítségével - mint elmondta - például egy eszméletlen betegről a papírjai alapján rögtön kideríthetik, milyen egészségügyi beavatkozásai voltak, mire érzékeny.