Rétvári: az uniós átlag alá csökkent a mélyszegények aránya Magyarországon

Magyarországon az európai uniós átlag alá csökkent a mélyszegénységben élők aránya - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára szerdán az M1 aktuális csatornán. Rétvári Bence közölte, 2012-höz képest 2017-ben 375 ezer emberrel kevesebben küzdöttek napi anyagi gondokkal.



A mélyszegénységben élők az Eurostat mutatói szerint három területen is érintettek: munkaintenzitásuk alacsony, valamint súlyos anyagi nélkülözésben és relatív jövedelmi szegénységben élnek - ismertette az államtitkár. Hozzátette, 2017-ben 1,3 millióval kevesebb embert érintett a súlyos anyagi nélkülözés mint 2012-ben.



A súlyos anyagi depriváció azokat érinti, akik a mért kilenc mutatóból - például a háztartásban élők megengedhetnek-e maguknak egy hét nyaralást, kétnaponta húsfogyasztást, fedezni tudják-e a váratlan kiadásokat, vannak-e fizetési elmaradásaik - négyben érintettek - ismertette az államtitkár.



Elmondta azt is, hogy 200 ezerrel csökkent a relatív jövedelmi szegénységben élők, azaz az átlagjövedelem 60 százaléka alatt keresők száma, közülük pedig 100 ezer nagycsaládos, így elmondható, hogy Magyarországon már sokkal kevésbé jelent szegénységi kockázatot a sok gyerek vállalása.



Szintén csökkent az alacsony munkaintenzitású családok száma, ahol a felnőttek 10 munkanapból legfeljebb kettőt dolgoznak - tette hozzá Rétvári Bence. Az államtitkár a Kossuth rádió 180 perc című műsorában azt hangoztatta, hogy bár az ellenzék rendszeresen a szegénység terjedésével támadja a kormányt, most már Brüsszelből is cáfolják ezeket a vádakat.



Az Eurostat adatai is igazolják, hogy működik a 2010-ben elkezdett politika, azaz a segélyezés helyett a munkahelyteremtés, az adók csökkentése és a családok támogatása - mondta Rétvári Bence.