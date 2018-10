Rétvári: az új szabályozás célja a hajléktalanságból való kitörés segítése

A hajléktalanok közterület-használatát korlátozó, hétfőn hatályba lépett jogszabály célja, hogy nagyobb segítséget kapjanak a rászorulók, akik akkor törhetnek ki több eséllyel a hajléktalanságból, ha igénybe veszik a nekik szóló ellátásokat - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára pénteki budapesti sajtótájékoztatóján.



Rétvári Bence úgy fogalmazott, hogy az elmúlt 28 évben sokféle, a hajléktalanokat érintő szabályozás született, de egyiknek sem sikerült segítenie a rászorulókon, hiszen továbbra is sokan közterületeken húzták meg magukat.



Az államtitkár szerint a hajléktalanságból kivezető út a hajléktalanszállásokon keresztül vezet. Közölte, az elmúlt években mindig volt elég szálláshely, az igazi probléma az, hogy az ellátást nem vették igénybe, pedig azzal a rászorulók olyan segítséget kapnak, amely segít kitörni a hajléktalanságból - mutatott rá.



Rétvári Bence úgy látja, azok, akik azt mondják, hogy biztosítani kell mindenkinek a jogot ahhoz, hogy az utcán élhessenek, nem segítenek a hajléktalanokon. Szerinte ezek az emberek nem egy humánus megoldást javasolnak, mert az utcán élve nem lehet kitörni a hajléktalanságból.



Rámutatott arra is, hogy a hajléktalan emberek nemcsak szállást és étkezési lehetőséget kapnak, hanem például orvosi ellátást is, így segítve, hogy munkaképes állapotba kerüljenek.



Az államtitkár elmondta, az idei évi költségvetésben több mint 9 milliárd forint szerepel hajléktalan ellátásra, és most ezt megnövelték egy 300 millió forintos tartalékalappal.



Morva Emília, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közép-magyarországi régióvezetője elmondta, hogy az általuk fenntartott Feszty Árpád utcai centrumban nemcsak szállást és étkezés biztosítanak, hanem negyven beteg hajléktalan ember számára a lábadozást is. Hozzátette: a szeretetszolgálat mozgó orvosi szolgálatot is működtet.