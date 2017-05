Rétvári: a kormány mindent megtesz, hogy a lehető legegészségesebb ételek legyenek az iskolákban

Mint Rétvári Bence az Országgyűlés honlapján közzétett válaszában ismertette, a szocialista képviselő kérdése arra vonatkozott, valóban a szülőket kérik-e, hogy jelentsenek az iskolai büfék kínálatáról.



Az államtitkár közölte: az Emmi rendelete szerint az iskolabüfék ellenőrzése az iskola-egészségügyi szakszolgálat kötelessége. Hozzátette: tudják, hogy a szülők felelősségteljesek, figyelnek gyermekeikre, így lehet értékes észrevételük. Ezért kérik meg őket, hogy osszák meg tapasztalataikat - közölte Rétvári Bence.



Úgy fogalmazott: "az önök folyamatosan változó hozzáállásával szemben a kormány következetesen mindent megtesz", hogy a gyermekek a lehető legegészségesebb élelemhez jussanak az iskolákban. Részletezte: a kormány elkötelezettségét az egészséges élet támogatása mellett jól példázza a 2015-ben elfogadott Egészséges Magyarország 2014-2020 egészségügyi ágazati stratégia, amelynek kiemelt célja a születéskor várható, egészségben eltöltött életévek számának növelése, továbbá az egészségtudatos magatartás erősítése, különösen gyermekkorban. Ezen célok elérésének egyik eszköze a táplálkozással is összefüggő krónikus, nem fertőző betegségek megelőzése, amelyhez alapvetően fontos, hogy a fogyasztóknak elérhető legyen az egészséges táplálkozási környezet, az egészséges választás lehetősége.



Rétvári Bence a vonatkozó Emmi-rendeletet ismertetve közölte, az iskolai büfé vagy áruautomata üzemeltetésénél az iskola-egészségügyi szolgálat véleménye szükséges annak megítéléséhez, hogy a tervezett árukínálat megfelel-e az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet egészséges táplálkozással kapcsolatos ajánlásainak. Az általános iskolai büfék és élelmiszerárusító automaták árukínálatának vizsgálata a kormányhivatalok népegészségügyi hatóságának idei kiemelt munkatervi feladatai között van.



Kitért arra is, hogy a gyermekek egészségének védelméért megalkotott másik előírás, amely szerint a nevelési-oktatási intézményben, valamint a tanulóknak szervezett rendezvényeken nem árusítható a népegészségügyi termékadóról szóló törvény hatálya alá tartozó termék (például előrecsomagolt cukrozott készítmények, üdítőitalok, energiaitalok, sós rágcsálnivalók), továbbá alkohol- és dohánytermék.



Az államtitkár hangsúlyozta, "míg most a kormány odafigyel arra, hogy a gyermekek még a főétkezések között is egészséges élelmiszerhez jussanak az iskolában, addig a szocialisták kormányzása alatt sem a minőségre nem figyeltek, sem arra, hogy a rászoruló gyerekek egyáltalán ételhez jussanak". Ugyanis az évközi szünidőkben "nem támogatták a rászoruló gyermekek ingyenes étkeztetését, de még iskolaidőben is csak harmadannyi kisgyermek étkezhetett ingyen, mint most".