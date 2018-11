Rétvári: a kormány lebontja a gyerekvállalás előtt álló akadályokat

Rétvári Bence felidézte, hogy a fiatalok életkezdési támogatása akár 10 millió forintos kamatmentes kölcsönnel járulna hozzá a családalapításhoz. Erről is kérdezi a kormány a nemzeti konzultációban a magyar embereket - tette hozzá.



Magyarország családbarát, ám a fiatalok egyre később vállalnak gyereket, így a családokban többnyire eggyel kevesebb születik, mint amennyit elterveztek, szerettek volna - emelte ki az államtitkár.



A kormány már eddig is számos eszközzel ösztönözte a gyermekvállalást: ilyen például a családi adókedvezmény, a csok, a diákhitel elengedése vagy a gyed-extra.



A családi adókedvezményt a családok 95 százaléka veszi igénybe, a csok segítségével eddig 90 ezer család, 360 ezer ember jutott összesen 250 milliárd forinthoz és közel 30 ezer gyermeket vállalt - ismertette. Továbbá az első gyermek megszületésekor a kormány felfüggeszti a diákhitel visszafizetését, a második gyermek megszületésekor átvállalja a diákhitel egyik felét, a harmadik gyermek megszületésekor pedig a másikat is.



A lakáshitelből pedig egy-egy milliót áll az állam a harmadik és a további gyermekek után. Mindezt egészítené ki a jövőben a fiatalok életkezdési támogatása, amely akár 10 millió forintos kamatmentes kölcsön is lehet - sorolta az államtitkár.