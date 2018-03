Rétvári: a kormány elkötelezett a közétkeztetés minőségének javítása iránt

Rétvári Bence emlékeztetett, hogy a kormánynak a közétkeztetés megreformálásával az volt a célja, hogy minél egészségesebb és tápanyagokban gazdag étel kerüljön a menzán étkező gyerekek elé.



Az első eredmények már látszanak - mondta -, hiszen az iskolákban 25 százalékkal csökkent az ételek átlagos sótartalma, az iskolák háromnegyede biztosítani tudja a megfelelő mennyiségű tej és tejterméket, és az oktatási intézmények több mint felében adnak teljes kiörlésű péksüteményt a gyerekeknek.



2013 előtt az iskolák fele biztosított gyümölcsöt és zöldséget a tanulóknak, ez az arány mára 82 százalékra nőtt.



Rétvári Bence kiemelte azt is, hogy ingyenes közétkeztetésre 79 milliárd forintot fordít a kormány, így az elmúlt nyolc évben az erre fordított forrás két és félszeresével nőtt.



Az államtitkár beszélt arról is, hogy nem csak az ételek minősége, hanem azok tálalása és a kiszolgálás is egyre nagyobb szerepet kell kapjon a menzán.



Pozsgay Csilla, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) főigazgatója arról beszélt, hogy az utóbbi években nőtt a menzaételek elfogadottsága, és a most meghirdetett egyik pályázat célja, hogy a különböző ételallergiában vagy cukorbetegségben szenvedő gyermekek is részt tudjanak venni a közétkeztetésben.



A közétkeztetők számára meghirdetett felhívás a tejfehérje allergiások, a gluténérzékenyek és a cukorbeteg gyermekek étkezési igényeire kínál megoldást - ismertette.



A pályázat során beérkezett recepteket az OGYÉI elérhetővé teszi a www.merokanal.hu weboldalán, ezzel is segítve a közétkeztető cégeket abban, hogy kínálatukat bővítve, minél többféle speciális táplálkozási igényt kielégítő ételt tudjanak étlapjaikon felvonultatni.



A felmérések alapján a 18 éven aluliak 2-3 százaléka szenved tejfehérje allergiában, gluténérzékeny a gyerekek 1-2 százaléka, és a diabéteszes száma a ebben a korosztályban 4,3 ezrelék - mondta Pozsgay Csilla.



A diétás recepteket április 2. és június 15. között várják.



A legkedvesebb konyhás néni/bácsi pályázat keretében egy közös szelfit kell készíteni a kedvenc konyhai dolgozóval, a fotókat április 6-ig kell beküldeni, amit feltöltenek majd az OGYÉI "Élj könnyebben" Facebook-oldalára. A legtöbb lájkot kapott képen szereplő konyhai dolgozó díjat kap.