Részegen lövöldözött egy volt rendőrtiszt - emberölés kísérlete miatt emelt vádat az ügyészség

A vádlott tavaly decemberben, szolgálaton kívül, ittas állapotban, egy rövid szóváltást követően önvédelmi fegyverével rálőtt a társasházkezelő cég egyik alkalmazottjára.A vádlott az elkövetés idején a Budapesti Rendőr-főkapitányság hivatásos állományába tartozó rendőrtisztje volt.A vádirat szerint a rendőrtiszt 2016. december 1-jén a kora délutáni órákban az általa is lakott XXI. kerületi társasház földszintjén, szolgálaton kívül, ittas állapotban meglátta a sértettet - a társasházkezelő cég egyik alkalmazottját -, aki éppen egy molnárkocsit tolt - áll a Fővárosi Főügyészség közleményében A vádlott rövid szóváltást követően, engedéllyel tartott lőfegyverével több lövést adott le a lépcsőház plafonjába, majd ezután célzottan a sértett irányába sütötte el a fegyverét, aki a tűzlépcsőház ajtaját éppen csukta be maga mögött, így ekkor már az ajtó mögött állt.A vádlott szabálytalanul, az átlagosnál jóval nagyobb roncsolásra képes ún. expanzív lövedéket használt.A vádlott ezt követően megpróbálta összeszedni az általa kilőtt valamennyi lövedék hüvelyét, majd felment a lakásába, a töltényhüvelyeket a WC-be dobta és lehúzta annak érdekében, hogy azokat eltüntesse.A fentieken túlmenően a vádirat részét képezi egy másik cselekmény is; a vád szerint a volt rendőr a fenti esetet megelőzően, egy héttel korábban, szintén ittas állapotban a társasház pincéjében dolgozó két férfit próbált meg élet elleni fenyegetéssel arra kényszeríteni, hogy az általuk végzett fúrási munkát fejezzék be, mert az azzal járó zaj őt zavarta.A Budapesti Nyomozó Ügyészség a volt rendőrrel szemben emberölés bűntett kísérlete, valamint két rendbeli kényszerítés bűntett kísérlete miatt nyújtott be vádiratot.