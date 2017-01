Repülőgépeket vett a Magyar Honvédség

Azt írták: a 2016-os pályázaton győztes cseh Zlin Aircraft a szerződés értelmében két ZLIN Z-242L típusú kiképző repülőgépet és két ZLIN Z-143LSi típusú felderítő és futárrepülőgépet szállít a honvédségnek. A tervek szerint március végéig érkeznek meg a repülők, amelyeket a Jak-52-es gépek pótlására szereztek be - tették hozzá.



Pénteki számában a Magyar Idők írt arról, hogy márciusban érkeznek meg Szolnokra azok a kiképző-, felderítő- és futárrepülőgépek, amelyeket a Zlin Aircraft gyártócégtől vásároltak meg a Magyar Honvédségnek. A cikkben felidézték: a Jak-52-es kisgépek pótlására még tavaly írt ki pályázatot a HM. A tenderen a cseh Zlin Aircraft lett a győztes, amely mintegy nettó 363 millió forintért szállítja le a repülőgépeket.



A Jak-52-eseket még 1994-ben szerezte be a szaktárca, eljárt felettük az idő - jegyezte meg a napilap.



A cikk szerint a kiképzőgépek érkezése az első fontos lépés a magyar pilótaképzés átalakításában, illetve fejlesztésében. A Z-242L típusú, kétüléses gépekkel ugyanis kezdő hajózókat oktathatnak, akik az alapok elsajátítása után átülhetnek majd azokba a sugárhajtású, közepes repülőgépekbe, amelyeket a hadrendből kivont L-39-es légi járművek helyett tervez beszerezni a honvédség. Kitértek arra is, hogy a két Z-143LSi típusú, négyüléses repülőgép segítségével más feladatokat is elláthat a honvédség. A kisgépeket bevethetik például felderítési célokra - írták, felidézve, hogy ez a képesség "csökkent az üzemképes katonai helikopterek számának megcsappanásával". A Zlinek másik típusa ugyanakkor használható futárgépként is, ami fontos lehet többek között a katonai küldemények gyors célba juttatásához is - írta pénteki számában a Magyar Idők.