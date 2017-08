Rengetegen használják ki a nyár utolsó hétvégéjét még egy kis pancsolásra - ez az utakon is érezhető

Az M7-es autópályán és a 7-es főúton lassú a haladás a Balaton felé - közölte az Útinform honlapján péntek délután.



Azt írták: "élénk a forgalom", Budapesttől a Balaton felé telítettek a sávok, helyenként lelassulnak a járművek.



Székesfehérvárnál a 63-as kilométernél korábban két autó is összekoccant. A sérült járművek már a leálló sávon vesztegelnek, de továbbra is több kilométeres a torlódás.



Emellett a Balaton térségében a 7-es főúton is lassabb haladásra kell számítani - emelte ki az Útinform, amely szerint érdemes az M6-os autópályán Adonyig menni, majd Szabadegyháza - Sárosd - Sárkeresztúr érintésével a 63-as főutat használni, s onnan érhető el ismét az M7-es autópálya.