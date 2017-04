Rendőrsorfal, lökdösődés - Gulyás Márton fogvatartása ellen tiltakoznak Budapesten - videó, fotók

"Poltot börtönbe! Marcit ki, Orbánt be!" - skandálja a vonuló tömeg egy része, akik rendőri biztosítás mellett mentek a Gyorskocsi utcához. A fogdánál már várta őket egy kisebb, 50 fős társaság - olvasható az Index cikkében. - skandálja a vonuló tömeg egy része, akik rendőri biztosítás mellett mentek a Gyorskocsi utcához. A fogdánál már várta őket egy kisebb, 50 fős társaság -

Egyre többen mennek haza a tüntetésről, jelenleg mintegy 100-150-en tiltakoznak a Gyorskocsi utcában. A rendőri jelenlétet megerősítették. Igazoltatás, más rendkívüli esemény nem történt eddig a helyszínen.Munkatársunk helyszíni jelentése szerint mintegy kétszáz tüntető van jelenleg a Gyorskocsi utcában, a fogda bejáratát körülbelül 40-50 rendőr védi. A környező utcákban is nagyjából ennyi rendőr van jelen."A rendőrök Barcelona meccset akarnak nézni, hazamennénk mi is, engedjétek ki a Marcit" - hallatszott az atlatszo.hu helyszíni videójában - Fél nyolc körül a korábban a kilakoltatások ellen is tiltakozó egyik aktivista, Misetics Bálint egy autó tetejére állva megafonon mondott beszédet - tudósít az Index . Nagy ujjongás és taps kíséretében többek között arról beszélt, hogy nem a rendőrök az ellenfeleik, hanem a 2010 óta a jogállamot és a demokráciát módszeresen leépítő fideszes és KDNP-s politikusok.Korábban volt egy kisebb lökdösődés, a felsorakozott rendőrök utána kijjebb szorították a tüntetőket a bejárattól- Gulyás Márton fogvatartása ellen tiltakoznak Budapesten -Gulyást, valamint műemlék rongálásával. A Sándor-palota előtti tüntetés során ugyanis néhányan megpróbáltak valami festékes tárgyat dobni az épületre, ám azzal végül az épületet nem találták el, de összefestékeztek néhány rendőrt.Gulyás Mártont a Budapesti Nyomozó Ügyészségről időközben átszállították a Gyorskocsi utcába, így az összegyűlt, körülbelül 2-300 ember úgy döntött, átvonulnak oda.