Rendőrök vizsgálódtak a lex CEU elleni tüntetés szervezőjénél

Mi is megírtuk , hogy Bárány Tibor, a BME oktatója, kedden bejelentette, hogy legalább 200 kollégájának csatlakozása esetén, április 10-től nem hajlandó ellátni az oktatási, kutatási, adminisztratív és egyéb munkahelyi teendőit, mindaddig, amíg a magyar országgyűlés vissza nem vonja a lex CEU néven elhíresült törvényt.

A CEU nekünk szakmai ügy, ha mi nem tudunk megszólalni, akkor kitől várhatunk egyáltalán segítséget?

– mondta a Magyar Nemzet nek Bárány Tibor.Az oktató tanszéke az elsők között volt, amely kifejezte nemtetszését a lex CEU kapcsán, és kiállt az egyetem mellett. Bárány most a hazai akadémiai közegre kíváncsi:Van-e lendület, van-e elszántság bennük? – kérdezte az oktató, majd hozzátette, környezetében többen nem hisznek ebben.Hangsúlyozta, hogy a 200 csatlakozó azért fontos, mert ekkora tömegben nagyobb védettséget élveznek a retorziókkal szemben, egyúttal komolyabban vehető, mint ha csak néhányan tiltakoznának.Amennyiben akciója nem kap elégséges szakmai támogatást – tegnap még így állt a dolog –, akkor a tiltakozás hagyományos formáiban tervezi a folytatást, például tüntetésekkel. A BME vezetésétől sem támogató, sem tiltó üzenetet nem kapott még – írja a lap.Két érintett CEU-s hallgató arról számolt be a lapnak, hogy a vasárnapi tüntetés egyik magyar szervezőjénél, valamint egy külföldi résztvevő fővárosi lakásánál is megjelent egy rendőr.a tartózkodási engedélye szerinti címen, és addig nem távozott, míg körül nem nézett a lakásban.Amikor érdeklődött, miben segíthet, a rendőr olyan lakásszámot mondott, ami nincs a folyosón - írják. A hatóságoktól a lap megkeresésére az üggyel kapcsolatban lapzártáig nem érkezett válasz.