Reagált a külügy a karibi térségben ragadt magyarok helyzetére

Minden lehetséges módon segítik a hurrikán miatt a Szent Márton-szigetről kimentett magyarok hazajutását, nem igaz, hogy magukra hagyták őket, valamint az sem, hogy nem ajánlottak fel segítséget költségeik finanszírozásához - tudatta Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) sajtófőnöke vasárnap az MTI-vel.Menczer Tamás úgy fogalmazott: "a sajtóban megjelent valótlan hírekkel és nyilatkozatokkal kapcsolatban" szeretné világossá tenni, hogy egy evakuációnál mi a magyar állam feladata és mi nem, illetve, hogy pontosan mi is történt a Szent Márton-szigetről kimentett magyarokkal.Kiemelte: a KKM mindig minden lehetséges segítséget megad, a legnagyobb körültekintéssel jár el, ugyanakkor felelősséggel tartozik az adófizetők pénzéért. Jelezte: a hurrikán érkezése ismert volt, az előtt is lett volna lehetőség elhagyni a Szent Márton-szigetet.Úgy folytatta: akik mégis ott maradtak, életveszélybe kerültek; a tárca feladata életveszélyben lévő magyarok kimentése, amit meg is tett, mintegy 5 millió forintért bérelt repülőt, amely a magyarokat átvitte a biztonságosnak számító Curacao szigetre. Elintézték azt is, hogy az úti okmányokkal nem rendelkező kisgyermeket a holland hatóságok engedjék a Szent Márton-szigetről Curacaóra jutni - tette hozzá.Ezután megszervezték, hogy a kimentett magyarok egy tizenkét állam által fenntartott nemzetközi kötelék - a pápai Nehéz Légiszállító Ezred - szállító repülőgépén díjmentesen hazajuthassanak Magyarországra, azonban ez a repülő meghibásodott, javítani kell.Menczer Tamás közlése szerint a Curacaóra érkező magyarok tudták, hogy a szállásuk és szükség esetén egy kereskedelmi gépre szóló repülőjegyeik költségét konzuli kölcsön formájában tudja finanszírozni az állam.

Vagyis nem igaz, hogy magukra hagytuk őket, nem igaz, hogy nem ajánlottunk fel segítséget a költségek finanszírozásával kapcsolatban, és nem igaz, hogy nem segítjük minden lehetséges módon a hazajutásukat

A külügy terve szerint egy NATO-gép indult volna a magyarokért, ami Pápára hozta volna a turistákat, de a repülő meghibásodott. Szijjártó Péter korábban azt mondta, ha ez a gép nem tudja megoldani a hazajutásukat, akkor külön fognak nekik segíteni.

- tette hozzá a sajtófőnök.Hangsúlyozta ugyanakkor: a Külügyminisztérium "soha nem viselkedhet utazási irodaként", és a törvények sem teszik lehetővé, hogy biztonságos helyen lévő magyarok szállását és utazását véglegesen kifizesse. Ha ezt tennék, a világ más pontjain lévő magyarok is "joggal várnák ezt el" tőlük - írta, hozzátéve: nem feladatuk és nincs is lehetőségük biztonságos helyen lévő magyarok költségeinek átvállalására, viszont van lehetőségük arra, hogy konzuli kölcsönnel segítsék őket.Jelezte: nem igaz az sem, hogy más országok, például Franciaország, minden költséget megterítettek. Úgy fogalmazott: "furcsálljuk, de tudomásul vesszük", hogy a Szent Márton szigetéről kimentett magyarok most az őket kimentő magyar állam eljárását kifogásolják. Természetesen továbbra is segítik őket, ahogy eddig is - olvasható a közleményben.Az Irma hurrikán pusztítása miatt bajba jutott hat magyar turistát még a hét elején a magyar külügy egy bérelt géppel mentette ki a Szent Márton-szigetről, de a repülő csak Curacao szigetéig vitte őket.A bajbajutottak egyike az RTL klub híradójának elmondta, furcsállja, hogy míg a többi ország állampolgárai számára az állam biztosította a szállást és az ellátást, addig ők utolsó filléreikből, saját zsebből fizetnek mindent, és fogalmuk sincs, hogyan fognak hazajutni.A külügyminisztérium az RTL híradónak azt válaszolta, hogy kereskedelmi járatokkal hozzák majd haza a magyarokat.