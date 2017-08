Putyin már nem sokat fog látni az Orbán-bábuból

Fél éven belül ez már a második látogatása az orosz elnöknek hazánkban - legutóbb február 2-án tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnökkel. Putyinról korábban is lehetett tudni, hogy rajong a küzdősportért, ezért is fogadta el a magyar miniszterelnök meghívását a 31. cselgáncs-világbajnokság megnyitójára. Mindemellett a tervek szerint kétoldalú megbeszélést is tartanak, viszont egyelőre nem tudni , lesz-e közös sajtótájékoztatójuk.A Magyar Idők Orbán Viktor sajtófőnökétől, Havasi Bertalantól megtudta , az orosz elnök a déli órákban érkezik a fővárosba, a találkozóra és a tárgyalásra is a Papp László Sportarénában kerül sor. Putyin látogatása miatt Budapest több pontján terelésekre, forgalomkorlátozásokra és útlezárásokra kell majd számítani , az érintett területekre sem autóval, sem gyalog nem lehet majd bemenni.A flashmobokat szervező Fülesmob vasárnap egy életnagyságú Orbán-figurát állított fel a Nyugati téren, amely szüntelenül ismételte a délután folyamán Orbán 2007-es, orosz politkát bíráló beszédét. A bábut hétfő reggelre darabokra szedték.A Fülesmob mellett a Momentum is megmozdult : ők kommunista időket idéző utcatáblákkal ragasztották tele Budapestet, így köszöntve Putyint.A hétfőn startoló világbajnokság küzdelmeiben 18 magyar versenyző érdekelt.